Důležitý souboj ve 25. kole Chance ligy v sobotu 30. ledna ovládli hokejisté Kolína, kteří po samostatných nájezdech vyhráli v Ústí nad Labem 4:3. Středočeši dvakrát vedli, domácí však dokázali pokaždé srovnat.

Na startu třetího dějství poslal Slovan do vedení talentovaný Havránek, z přesilovky však srovnal Stehlik. Ve zbytku zápasu už gól nepadl, Ústečtí nedokázali vstřelit branku ani v prodloužení, ani v jednom ze tří nájezdů, bonusový bod tak připadl Kolínu.

"V prvních minutách jsme měli tlak na soupeřovu branku, nicméně soupeř svou hru zlepšil a třetinu dohrál líp. Ve druhém dějství jsme začali tak špatně, jako jsme končili to první. Nedařilo se nám, soupeř byl v tlaku a vedl," hodnotil asistent domácího trenéra Jaroslav Roubík. "Třetí třetinu jsme to stáhli na tři formace. Hráli jsme dobře a po vstřeleném gólu jsme šli do vedení. Soupeř ale vyrovnal, prodloužení bylo takové taktické a nakonec jsme prohráli na nájezdy ve kterých byl soupeř o něco lepší," dodal.

„Bylo to vyrovnané utkání, ale vypracovali jsme si víc gólových šancí, které jsme řešili strašně špatně. Myslím si, že rozdělení bodů je spravedlivé," hodnotil kolínský Petr Martínek.

Hokej, Chance liga, 25. kolo:



HC Slovan Ústí n. L. – SC Kolín 3:4 po náj. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0, 0:3sn)



Branky a nahrávky: 23. O. Bláha, 27. Furch (O. Bláha), 45. Š. Havránek (Severa, Trávníček) – 18. Šafránek (Z. Král), 26. Šafránek (Z. Král, Kukla), 54. J. Stehlík (Husa, Štohanzl), rozhodující nájezd Šafránek



Rozhodčí: Petružálek, Pilný – Maštalíř, Roischel

Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2

Střely na branku: 34:26



HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík (65. Haas) – Vladimír Brož, Klikorka, J. Drtina, Š. Havránek, M. Voženílek, Jasečko, Mareš – Tůma, Matějček, D. Sklenář – Trávníček, Vrdlovec, Severa – O. Bláha, G. Szturc, Grim – Furch, Costa, Protasenja. Trenér: Mach



SC Kolín: Š. Lukeš – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Váchal, Muška – Jankovský, Šafránek, Z. Král – L. Krejčík, Zumr, Petržilka – Síla, Štohanzl, Němec – R. Martínek, Semirád, J. Stehlík – Mašín. Trenér: Martínek