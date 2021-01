Slovan začal proti favoritovi skvěle, v 5. minutě otevřeL skóre Grim. Dukla však ještě v první třetině skóre otočila díky zásahům Illéše a Fronka, žlutomodří ale nesložili zbraně, na 2:2 srovnal kapitán Trávníček, jemuž se po novém roce bodově daří.

I přes šance na obou stranách už ani ve třetí třetině, ani v prodloužení gól nepadl, zápas tak dospěl do samostatných nájezdů. V nich už vedli Jihlavští 3:1, Ústí však, alespoň na chvíli, uteklo hrobníkovi z lopaty a dokázalo v posledních dvou sériích srovnat na 3:3. Rozhodnout musela nakonec až dvanáctá série, šťastnější byl nakonec celek z Vysočiny.

"Opět velká škoda, že tu nebyli diváci, protože by si užili parádní hokej. Musíme kluky pochválit, plnili to, co jsme si řekli před zápasem a se silnou Jihlavou jsme hráli parádní a vyrovnaný zápas a urvali jsme v základní hrací době bod. Ubránili jsme i parádní oslabení čtyři na tři ke konci prodloužení. V nájezdech byli o trochu lepší, protože měli Čachotského, který dal dva góly a to jsme my nedokázali," cenil si získaného bodu asistent trenéra Ústí Jaroslav Roubík.

Slovan tak sice dál čeká na první vítězství proti Jihlavě od listopadu 2016, znovu však dokázal bodovat na domácím ledě. Další šanci na navýšení svého bodového zisku bude mít v sobotu, kdy vyzve znovu doma Frýdek-Místek.

Hokej, Chance liga:

Slovan Ústí nad Labem - Dukla Jihlava 2:3 sn (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0, 3:4 sn)

Branky a nahrávky: 5. Grim (Protasenja), 35. Trávníček – 10. Illéš J. (Krenželok D., Zadražil M.), 18. Fronk J. (Skořepa J., Krenželok D.), rozh. náj. Čachotský.

Rozhodčí: Wagner, Čáp – Horažďovský, Dědek. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 0. Střely na branku: 26:30.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – Vl. Brož, Vala, J. Drtina, Š. Havránek, M. Voženílek, Pika, Zich – Tůma, Pšenička, D. Sklenář – Trávníček, Matějček, Severa – O. Bláha, Protasenja, Grim – M. Bláha, Furch.

HC Dukla Jihlava: Jan Brož – D. Krenželok, Eliáš, T. Černý, Strejček, Bilčík, A. Dvořák, Březák – Čachotský, Skořepa, Fronk – Jiránek, M. Zadražil, Illéš – T. Harkabus, Poletín, Pekr – T. Havránek, Juda, Čermák.