Nadstavbová část hokejové Chance ligy pokračuje ve zběsilém tempu. Už na druhý svátek vánoční hrál Slovan v Kadani, o víkendu hostil Sokolov.

„Z naší strany asi nejhorší utkání za poslední týdny. Byli jsme špatní v obraně a nedělali, co dělat máme,“ láteřil po doslova bídném výkonu v Kadani asistent ústeckého trenéra Jaroslav Roubík. Slovan proti poslednímu celku tabulky vyhořel a inkasoval devět branek. „Ve všem jsme byli horší, soupeř zaslouženě vsítil devět branek a vyhrál,“ dodal Roubík.

Slovan to schytal i od fanoušků, proti Sokolovu tak skládal před svými diváky reparát. A o poznání úspěšnější. Po trefách Müllera, Filipa a Vildumetze vedl už 3:0, pak však povolila spolehlivá zeď v brance jménem Brízgala a Baník se dotáhl na rozdíl jediné branky.

„Za stavu 3:0 jsme zase začali hrát lehkovážně a během chvíle to bylo o jediný gól. Pak jsme to museli ubojovat,“ našel kaňky na jinak povedeném duelu hlavní kouč Tomáš Mareš. Toho potěšil především výkon Adama Brízgaly, jenž udržel stav 3:2 až do závěrečné minuty, v níž přidali pojistky do prázdné branky Brož a Maršoun. „Byla to hlavně brankářova zásluha, dnes nás opravdu podržel,“ smekl Mareš.

Ten potvrdil, že po facce v Kadani bylo důležité především nastavení hlav hráčů. „Po té ostudě v Kadani jsme se museli dát trochu dohromady. I proto nebyla první třetina úplně taková, jak bychom chtěli hrát. Od druhé třetiny už to bylo lepší a přišly i góly,“ dodal.

Radost z výhry neskrýval ani Šimon Jelínek, který hostuje v Ústí z Kladna. „Řekli jsme si, co máme hrát, a to jsme dnes také hráli. Jsem spokojen, že jsme vyhráli za tři body. Hlavně jsme Sokolovu vrátili ten zápas, který jsme tam vysoko prohráli, důležitá výhra pro nás,“ pochvaloval si kmenový hráč Kladna, jemuž jen těsně uniklo MS do 20 let.Na něm září jiný člen Marešovo družiny, boleslavský obránce Karel Klikorka

Slovan tak poskočil na 36 bodů, ztráta na předkolo play-off je nyní dvanáctibodová. Umazat ji bude moci ještě v tomto roce, třetí zápas během pěti dnů ho čeká už dnes v Jihlavě. S tou letos Ústí prohrálo 1:2 a 2:3. Zlomí tuto bilanci? Start je naplánován na 17.30.

Hokej, Chance liga, nadstavba:

Kadaň – Slovan Ústí 9:4 (3:1, 3:3, 3:0)

Branky a nahrávky: 4. Morong (Wojnar), 5. Chlouba (Zabloudil, Kůs), 10. Poppel (D. Zeman, L. Chalupa), 28. Chlouba (Kůs, Trefný), 29. Žolobov (D. Zeman, L. Chalupa), 33. J. Müller (Chlouba, Trefný), 42. Kůs (Chlouba), 53. Žolobov (J. Müller, D. Zeman), 58. Kůs (Zabloudil, Chlouba) – 19. Vildumetz (Maršoun, Tůma), 29. Filip (Severa), 33. Maršoun (Tůma, Vildumetz), 37. Müller (Filip, Kružík).

Rozhodčí:Zubzanda, Hucl–Belko, Horažďovský. Vyloučení: 9:6 (vyšší tresty: 0:2). Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 356. Střely: 38:33.

Ústí: Brízgala (29. Stahl) – Müller, Smetana, Brož, Hes, Veber, Zukal, D. Málek – Kružík, Severa, Krliš – Tůma, Vildumetz, Maršoun – Filip, Kordule, O. Bláha – Grim



Slovan Ústí – Sokolov 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 32. Müller (Vildumetz, Kružík), 38. Filip, 42. Vildumetz (Maršoun), 60. Vl. Brož, 60. Maršoun – 45. Michálek (T. Rohan), 46. Švec (Kovařík).

Rozhodčí: Kopeček, Sýkora – Měkýš, Votrubec. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 561. Střely: 32:34.

Ústí: Brízgala – Smetana, Müller, Hes, Brož, D. Málek, Veber – Severa, Filip, Kružík – Maršoun, Vildumetz, Tůma – O. Bláha, Š. Bláha, Jelínek – Krliš, Grim, Kordule.