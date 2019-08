Utkání začaly oba celky aktivně, jenže Slovan trápila produktivita. To nováček Chance ligy si vedl o poznání lépe, v osmé minutě využil Osmík přihrávku exústeckého Přindiše, těsně před pauzou navýšil Bečvář. Jak Baník zakončil první periodu, tak začal tu druhou, Kovařík okamžitě navýšil na tříbrankový rozdíl, ve 35. minutě uzavřel skóre Vrána.

Ústí mělo několik šancí, zejména ta Vildumetzova volala alespoň po čestném gólu, ovšem ústecký forward trefil po skvostné Brožově přihrávce pouze přesouvajícího se brankáře. Žlutomodří nedokázali potrestat ani jedno z osmi vyloučení západočechů, hosté si tak za poctivý výkon odvezli výhru 4:0.

„Těžko se mi to hodnotí, podali jsme špatný výkon, i když v první třetině to bylo herně dobré," hodnotil po zápase trenér domácích Tomáš Mareš. "Zatím nenacvičujeme přesilové hry, budeme se jim věnovat od příštího týdne a bylo to vidět. Z pěti přesilových her, které jsme měli ve třetí třetině, musíme dát alespoň jednu, dvě branky," uznal.

Další utkání čeká ústecké hokejisty opět doma, ve čtvrtek vyzvou Drážďany.

Hokej, letní příprava 2019:



HC Slovan Ústí nad Labem - Baník Sokolov 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Osmík (Přindiš), 20. Bečvář, 21. Kovařík (Rohan), 35. Vrána (Stříbrný). Rozhodčí: Novák, Místecký – Biedermann, Janíček. Vyloučení: 3:8. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Průběh utkání: 0:4.

Ústí nad Labem: Stahl – Hes (C), Brož (A), Zukal, Mareš, Málek, Zdvořáček, Zich, Müller – Severa, Roubík, Vildumetz (A)– Maršoun, Procházka, Wojnar – Krliš, Merta, Gottfried – Bláha O., Bláha M.

Sokolov: Kuchař – Přindiš (A), Vodička, Michálek, Přibyl, Bernáth, Zavřel, Tomeček – Rohan (C), Vracovský, Kovařík – Kuběna, Osmík, Zadražil (A) – Stříbrný, Vrána, Švec – Čejka, Bečvář, Čurda.