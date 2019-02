Ústí nad Labem – Dokonalé K. O. Slovan uštědřil Kadani v polovině první třetiny. Druhý zápas se hraje v sobotu.

První zápas v předkole play-off WSM ligy mají ústečtí hokejisté zdárně za sebou.

Začátek z říše snů

Lepší vstup do utkání s Kadaní si nemohli ani vysnít. Už v páté minutě si Gengel pohrával s pukem za bránou, dokud nenašel před bránou ideálně najíždějícího Davida Tůmu, který našel škvírku mezi výstrojí hostujícího brankáře Dvořáka a tyčí – 1:0.

Dokonalé K. O. pak Slovan uštědřil Kadani v polovině první třetiny. Chalupa svoji první šanci ještě neproměnil, ale puk si pohlídal a našel zpoza brány Kloze u pravé tyče. Ten zakončoval do odkryté sítě – 2:0. Na vteřinu přesně o dvě minuty později se červené světlo za kadaňskou brankou rozsvítilo potřetí. Neuběhla ani minuta z dvojnásobného oslabení Kadaně a Roubík doklepl pokus Kloze – 3:0. Tímto výsledkem skončila první třetina.

Hned po přestávce Slovan potvrdil svoji suverenitu. Puk se od modré dostal křížnou přihrávkou na hůl Merty, který posunul puk před branku, kde stál Kuchler. Tomu stačilo pouze plácnout do puku, aby zaplul do sítě Kadaně – 4:0.

Ve 28. minutě sice hosté zásluhou Slobody snížili, ale Slovan ihned odpověděl, Kloz obral soupeře na půlící čáře o puk a ujel s ním do útočné třetiny. V ní předvedl další individuální akci, při které donutil Dvořáka lehnout na zem a následné zakončení už mu nedělalo sebemenší potíže – 5:1.

Jak je důležité míti Soukupa

V poslední třetině se konečně Kadaň dostala do hry a zejména při vyloučení Davida Tůmy zle zatápěla Ústečanům.

Právě v té chvíli se ukázalo, jak je důležité míti Soukupa. Ústecký brankář vytáhl několik zázračných zázraků a nedopustil zdramatizování zápasu. Jeho nominace na post brankářské jedničky přitom leckoho překvapila.

Jeho stín Martin Volke v předchozím zápase proti Třebíči vychytal nulu. Byl vyhlášený nejlepším hráčem Ústí a oprávněně se dalo předpokládat, že předkolo začne v bráně on.

„Kdo bude chytat, to je na trenérech. Snažím se pracovat na sto procent. Vloni jsem naskakoval do play-off třeba proti Chomutovu. Ale je to čistě věcí trenérů," řekl Volke před zápasem.

Druhý zápas předkola play-off je na programu již v sobotu od 17.00. Slovan má opět výhodu domácího prostředí. A doufá ve skvělou diváckou kulisu!

HC Slovan Ústí – SK Kadaň 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)Branky: 5. Tůma (as. Gengel, Sobotka), 9. Kloz (Chalupa, Roubík), 11. Roubík (Kloz, Tenkrát), 22. Kuchler (Merta, Tenkrát), 29. Kloz – 28. Sloboda (Kadlec, Kverka)

HC Slovan Ústí nad Labem: Soukup – Chalupa, Sobotka, Brož, Vágner, Hes, Holomek, Skočovský – Tůma, Roubík, Kloz – Tenkrát, Kuchler, Merta – Křivohlávek, Gengel, Navarra – Kopta, Macek

Rozhodčí: Zubzanda, Petružálek – Rozlílek, Kokrment

Diváci: 1323

Stav série: 1:0