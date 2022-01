Po absolvování tohoto programu se děti s pomocí rodičů připravily na hlavní část programu na ledě. Děti byly rozdělené podle dovedností, jelikož někteří byly na bruslích úplně poprvé a začínali ještě s hrazdičkou kvůli stabilitě. Naopak plno dětí už zvládlo bruslit velmi dobře. Na ledě si postupně vyzkoušely základy bruslení, projíždění slalomu nebo střelbu na branku. Vše probíhalo zábavnou formou a děti byly vtaženi do děje tréninku. V jedné třetině hřiště se také konal ukázkový trénink minihokeje. Zde byly k vidění hokejové dovednosti hráčů ze 2. třídy, kteří se už hokeji věnují delší dobu. Na závěr tréninku proběhla fotografie všech účastníků společně s trenéry.

Akci nám zhodnotil šéftrenér Michal Kváš: „Myslím si, že se nám akce znovu vydařila. Vše proběhlo hladce, bez problému a hlavně jsme rádi, že rodiče s dětmi dorazily a měly zájem si vyzkoušet lední hokej. Na dětech bylo vidět, že je to na ledě baví a to je asi to nejdůležitější. Věřím, že plno z nich přijde na tréninky hokejové základny a budou s hokejem pokračovat“.