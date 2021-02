Ústí opět vytěžilo z domácího prostředí, v kterém má v letošní sezóně Chance ligy skvělou bilanci. Dalším klíčem k úspěchu byl také vynikající brankář Petr Hamalčík, jenž pochytal všech 29 pokusů lídra tabulky a potvrdil tak, že nabídka nové smlouvy, kterou v týdnu podepsal, byla oprávněná.

O branky domácích se postarali Severa, Furch a Sklenář a žlutomodří tak odčinili nečekaný zkrat na ledě Šumperka. "Oproti zápasu v Šumperku byl výkon proti Vrchlabí opravdu dobrý. Zvládli jsme začátek zápasu, kdy jsme se dostali do vedení, přestože Vrchlabí hrálo chvílemi lépe, skvělým výkonem nás podržel brankář," vypíchl klíče k úspěchu asistent domácího trenéra Jaroslav Roubík. "První třetina byla z naší strany taková ospalejší a neměli jsme během ní dobrý pohyb. Soupeř toho využil a dokázal se z jednoho brejku dostat do vedení. Od druhé třetiny to byl náš souboj s obranou domácích a s výborně chytajícím domácím brankářem. Bohužel jsme za šedesát minut nenašli recept a to je příčina dnešní porážky," kontroval kouč hostů Václav Baďouček.

Ve středu je čeká výjezd na led nového lídra tabulky, kladenských Rytířů, kteří se díky i díky výhře Slovanu vyšplhali na čelo tabulky.

Hokej, Chance liga, 29. kolo:

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM – HC STADION VRCHLABÍ 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Severa (Trávníček, Vala), 53. Furch (D. Sklenář, Hamalčík), 59. Sklenář (Vala)

Rozhodčí: Valenta, Hucl – Tvrdík, Sedláček. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Střely na branku: 32:29. Bez diváků.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík – J. Drtina, Š. Havránek, Vladimír Brož, Vala, M. Voženílek, Mareš, Jasečko – Trávníček, Vrdlovec, Severa – Tůma, Matějček, O. Bláha – D. Sklenář, Protasenja, Furch – M. Bláha, Costa. Trenér: Mach.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Vála, T. Jelínek – Heřman, Urban, Hozák – Machač, Rohlík, Matýs – Chalupa, Chrtek, Mrňa – F. Moník, Herčík, Formánek. Trenér: Baďouček.