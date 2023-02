Série výher totiž skončila, a to právě proti celku, který dokázal tým Jana Čalouna před Vánoci jako poslední porazit. Výhru 2:1 zařídily trefy Jakuba Mataie a Viktora Hübla, za domácí kontroval Martin Tůma. Ten ve 46. minutě, krátce po přestátém pětiminutovém oslabení svého celku, srovnával na 1:1. Žlutomodří si však v závěru koledovali o rozhodující trefu, což nakonec vyslyšel exlitvínovský zkušený matador a srazil Slovan zpět na třetí příčku. Krom hry zvedla diváky ze sedadel také bitka v závěru druhé periody, po níž putoval předčasně pod sprchy domácí kapitán Jakub Trefný.

Severočeská bitva o druhé místo! Zlomí Ústečáci letošní divácký rekord?

"Bylo to naprosto vyrovnané derby, které, myslím, splnilo očekávání. Divácká kulisa byla fantastická," začal pozitivně domácí lodivod Jan Čaloun. "Přežili jsme pětiminutové oslabení, to nám dodalo energii, následně Martin Tůma vyrovnal. V závěru jsme bohužel udělali chybu, když jsme otevřeli náš předbrankový prostor a hráči jako Hübl se pak v těchto situacích nemýlí," pokrčil zklamaně rameny. "Gratulujeme do Chomutova a děkujeme našim fanouškům za skvělou atmosféru, proto to děláme. Dnes jsme bohužel ti poražení."

S vyrovnaností střetnutí souhlasil také chomutovský kouč Kamil Koláček. "Rozhodla naše větší vůle vyhrát, dali jsme o jeden gól víc. Ale soupeř hrál výborně, myslím, že nás dnes zdobila hlavně zajištěná obrana, což nám pomohlo. Vepředu pak rozhodla zkušenost."

PADL I MOST, DĚČÍN A JABLONEC

Mostečtí Lvi doma podlehli Vrchlabí, v nadstavbové skupině A jsou tak stále na osmém místě. Důležitou bitvu o předkolo play-off ztratil Děčín. Medvědi doma podlehli Benátkám nad Jizerou 3:5, na klíčové desáté místo ztrácí šest bodů. O hodně se hrálo v Jablonci. Domácí Vlci podlehli Hronovu 1:5. Hosté, kteří jsou poslední, stáhli jablonecký náskok na tři body.

HOKEJ, 2. LIGA, NADSTAVBA:

Ústí nad Labem - Chomutov 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 46. Tůma (Bláha, Vacík) – 8. Matai (Lukeš), 58. Hübl (Lukeš, Seemann)

Rozhodčí: Zeliska - Beneš, Štěpánek. Vyloučení: 4:5, navíc Trefný (ÚNL) - 5 + OK. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2 460. Střely na branku: 19:28.

HC Slovan Ústí nad Labem: Stahl – Drtina (A), Bartoš, Vacík, Trefný (C), Funk, Záruba, Šefl – Costa, Kordule, Damašek, Horký, Bláha, Berčík, Tůma (A), Kuchynka, Roubík, Daniel, Smola.

Piráti Chomutov: Horák (Hanuljak) – Matai, Seemann, Havel (A), Petrásek, Žižka, Váchal – Chrpa (A), Hübl (C), Lukeš – Mála, Chlouba, Kostourek – Zajíček, Veselý, Koblížek – Svoboda, Mežnar.



Mostečtí Lvi - Vrchlabí 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Stříbrný (Steinocher, Šimeček), 22. Řehoř (Šimeček) – 6. Chrtek (Chalupa, Pelda), 12. Jirků (Krsek, Šlaicher), 32. Tatar, 39. Chalupa (Urban), 46. Krsek (Šlaicher, Jirků).



HC Děčín - Benátky n. J. 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 26. Macek (J. Tůma, L. Nezbeda), 29. Černý (T. Nezbeda, Brož), 50. L. Nezbeda (J. Tůma) – 20. Havlas (Mrkvička, Hejňák), 22. Král (L. Tondr, Jankovský), 43. Šafránek (Jankovský, M. Tondr), 44. Klodner (Havlas, Mrkvička), 55. Hejňák (Antoš, Šíma).



Jablonec n. N. - Hronov 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Špaček (Brokeš, Foerster) – 9. Poppel (Štrombach), 10. Poppel (Tichý), 34. Amirov (Matouš), 40. Putz (Hovsepyan, Voňka), 59. Pavelka (Voňka)



Tabulka, nadstavba A: 1. Letňany 92, 2. Tábor 78, 3. Ústí n. L. 78, 4. Chomutov 76, 5. Příbram 72, 6. Vrchlabí 60, 7. Kobra Praha 59, 8. Mostečtí Lvi 46.



Nadstavba B: 1. Písek 56, 2. Benátky n. J. 53, 3. Děčín 47, 4. Cheb 46, 5. Řisuty 28, 6. Klatovy 26, 7. Jablonec n. N. 22, 8. Hronov 19.