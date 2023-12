Chomutovští Piráti a Medvědi z Děčína si ve víkendovém kole druhé hokejové ligy pořádně zastříleli. Chomutov přejel venku předposlední Hronov 13:2. Děčín doma rozebral pražskou Kobru také dvouciferně a to 10:3.

Slovan Ústí - Řisuty, 2. liga 2023/2024 | Foto: Deník/Daniel Brzák

Chomutovští Piráti měli u předposledního týmu druhé ligy z Hronova těžkou práci. Domácí dokonce ovládli nad favoritem první třetinu 2:1. Chomutovský gólostroj se rozjel v poslední periodě, kdy se favorit naplno ukázal a přejel domácí jedenácti góly a došel si tak pro výhru 13:2.

„Dvě třetiny to byl boj,“ začal hodnocení chomutovský kouč Petr Martínek a pokračoval: „I když jsem dali prvního góla. Měli jsme špatný pohyb, navíc ve druhé třetině se to začalo kouskovat, protože bylo hodně vyloučených. Myslím si, že jsme nehráli moc dobře. Samozřejmě třetí třetina nám pomohla, protože jsem během minuty dali dva nebo tři góly. Pak už to byl z naší strany jenom koncert, ale dvě třetiny vyrovnaný a sympatický výkon od domácích.“

Podobné to bylo v Děčíně. Vyrovnaná první třetina a pak vichr a dvouciferná výhra 10:3.

„Do zápasu jsme vstoupili zase trochu vlažněji a první třetina nabyla úplně taková, jakou jsme ji chtěli mít. Kobra byla o něco aktivnější a několikrát nás musel podržet Pety (Michael Petrásek). Takže první třetinu jsme přežili 1:1 a v kabině si k tomu něco řekli,“ vyprávěl děčínský asistent Michal Oliverius.

„Od druhé části se výkon zlepšil a klukům to tam začalo padat. Také třetí třetina byla z naší strany slušná. Za takového stavu jsme kluky nabádali, aby hráli i směrem dozadu, protože jsme se chtěli soustředit na další zápas, a hlavně jsme chtěli pomoct Petymu, protože nás gólmani celou sezónu drží,“ dodal trenér.

Černý víkend za sebou mají Mostečtí Lvi, kteří schytali šestibrankový příděl ve Vrchlabí. Jedinou branku obstaral Procházka.

SLOVAN MĚL NA VÍC

Úplná spokojenost nemohla panovat ani v Ústí nad Labem, které zdolalo poslední Řisuty až po samostatných nájezdech 3:2. Severočechy sice poslal do vedení ve 22. minutě Simon, ve třetí části navýšil náskok favorita Berčík, ani to ale Ústeckým nestačilo.

V závěrečné pětiminutovce totiž přišly dva slepené zásahy hostů a duel tak dospěl až do prodloužení, respektive do penalt. V nich nejprve uspěl znovu Michal Simon, ve čtvrté sérii potvrdil bonusový bod Martin Dubský.

„Utkání rozhodla druhá třetina, kdy jsme měli několik vyložených šancí, které jsme nevyužili. V takovém zápase ale musíme vedení udržet. Bohužel jsme v závěru udělali dvě laciné chyby a dvakrát inkasovali. Dřeli jsme, ale byl bych maximálně spokojený, když bychom vyhráli za tři body,“ řekl kouč Ústí Miroslav Kanis.