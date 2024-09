Slovan vedl krátce před polovinou utkání už 3:0, a byť o náskok přišel, krátce po vyrovnávací brance Děčína mu vrátil vedení Jouza. Jenže Medvědi díky trefě Nezbedy v powerplay dvě vteřiny před koncem vyrovnali, razítko na obrat pak dali v prodloužení během přesilové hry, jíž umocnili odvoláním brankáře. Ve výhodě pěti proti třem rozhodl exústecký David Tůma.

"Myslím si, že jsme zase dobře vstoupili do utkání. Máme velmi mladé mužstvo, což se v závěru projevilo. Každý trénink, každý zápas hráče nabádáme k disciplíně. Ty hlavy mají ale ještě horké, takto se zápasy nevyhrávají," litoval asistent domácího trenéra Milan Buďa tří obdržených branek ve vlastním oslabení. "Ve hře pět na pět se ukázala naše převaha, za stavu 3:0 jsme zvyšovali tlak, ale zlomilo se to při naší vlastní přesilovce. Od kluků to pak byl chaos, každý to chtěl brát na sebe, každý chtěl dát gól. Takto to ale nejde, Děčín si zkušeně počkal na naše chyby a trestal," dodal.

Gól Ústí nad Labem na 4:3

Čtvrtá branka hokejistů Ústí nad Labem v přípravném utkání proti Děčínu | Video: Deník/Daniel Brzák

Svůj pohled nabídl i zkušený matador a nyní kouč Děčína Michal Trávníček, jehož mužstvo naopak letos vyhrálo vůbec poprvé. "Další přípravný zápas, vše ladíme do sezóny. Zjišťujeme, co by mohlo fungovat, kdo s kým by mohl hrát. Zápas nakonec vyšel, první a třetí třetina byla z naší strany dobrá."

Poslední přípravné utkání odehrají Ústečtí Lvi příští úterý od 18.00, kdy na jejich led přijedou Řisuty. Děčín má generálku už tento čtvrtek, kdy na jeho led dorazí Most.

Děčín srovnal na 4:4 dvě vteřiny před koncem

Děčín dvě vteřiny před koncem vyrovnává na 4:4 | Video: Deník/Daniel Brzák

Hokej, příprava 2024:

Slovan Ústečtí Lvi - Děčín 4:5pp (1:0, 2:1, 1:3, -0:1p)

Branky a nahrávky: 12. Rudovský (David, Gajarský), 23. Hanousek (Jouza), 26. Gajarský (Záruba, Rudovský), 56. Jouza (Stehlík, Funk) – 34. Faigl (Nezbeda), 50. Písařík (Nezbeda, Faigl), 55. Nezbeda (Brož, Faigl), 60. Nezbeda (Faigl, Tůma), 64. Tůma (Faigl).

Rozhodčí: Cícha, Domský – Beneš, Lurtin. Vyloučení: 8:6. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 928.

Slovan Ústí nad Labem: Klika (Tuček) – Sýkora, Funk (A), Trefný, Gottfried, Záruba, Mareš, Huja, David – Simon, Bernat, Kuchynka (A) – Duda, Gajarský, Rudovský (C) – Jouza, Stehlík, Hanousek – Mácha, Kaněra, Špaček.

Děčín: Lavinger (Skokan) – Brož, Bartoň, Kotyza, Melsel, Werner, Hercík – Tůma J., Faigl (C), Nezbeda – Jursa, Písařík, Tůma D. – Černý, Nowák, Hruška – Dej, Przybyla.