Čím blíž byli fanoušci stadionu, tím víc se k nim přidávali i lidé z okolí. "Nečekali jsme, že se sejde tolik lidí," pochvaloval si nakonec výtečnou účast šéf fanclubu Roman Daniš. "Nápad vznikl někdy v půlce léta, kdy jsme si řekli, že by bylo fajn zase Slovan trochu zviditelnit a připomenout lidem lidem ve městě, že hokej v Ústí pořád je, že nám na něm pořád záleží a že chceme, aby se vrátil tam, kam patří, což je vršek první ligy případně boj o extraligu," dodal.

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Je pravdou, že záměr akce se podařil. Akci kvitoval i dlouholetý fanoušek Slovanu a bývalý šéf Lion Patriots (bývalý oficiální fanclub Slovanu, pozn. autora) Miroslav Stojčenko, zvaný Tepličák, který trávil čas před zápasem v restauraci Chaloupka nedaleko zimního stadionu. "Dříve to bývala tradice. Myslím, že je to skvělý nápad před zahájením sezóny, aby tu hokej zase trochu vešel v povědomí a lidé věděli, že se tu pořád hraje."

Jak současní tak bývalí členové ultras nakonec mohli být spokojení, Slovan udolal Cheb 4:3. "Věříme, že se to zase jednou obrátí, bude chodit plný dům a lidé budou mít z hokeje radost. Růžička je skvělý trenér, má za sebou nespočet úspěchů se Slavií i s národním týmem. Věřím, že s hráči, kteří se tu podepsali, plus s těmi, kteří tu zůstali, za což jim patří dík, bude letošní sezóna dobrá. Můj tip je, že bychom mohli skončit do 3. místa a v play-off doufám, že dojdeme dál, než loni," dodal Daniš.