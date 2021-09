Před rokem a půl se chemici zachraňovali „last minute”, když horkou jehlou poslepovaný kádr nakonec pod trenérem Kýhosem zabral. Od té doby se na útulném litvínovském zimáku změnilo opravu hodně. Z tehdejšího mužstva zůstalo pouze sedm hráčů, zemětřesení se událo i v kancelářích, kde přežil jen dvoučlenný marketingový tým.

Těm nejvěrnějším se změny moc nelíbily, v Litvínově se totiž vždy věřilo hlavně místním srdcařům. Je to pochopitelné, v nejmenším extraligovém městě je hokejový život specifický.

Už minulá sezona ale naznačila, že Verva půjde nahoru. Ta nastávající by předpoklady měla naplnit, vždyť na Hlinkův stadion dorazili nesmírně kvalitní hráči, kteří jsou v rámci extraligy nadprůměrní. Generální a sportovní ředitel Pavel Hynek o kvalitách hráčů nepochybuje, správně ale říká, že nějakou dobu může potrvat, než si vše sedne.

Zdroj: Deník/František Bílek

I proto je vedení i samotní hokejisté v předsezonních cílech spíše při zemi. Klub ví, že musí být lepší a lepší, velkohubými prohlášeními si ale bič na sebe plést pochopitelně nechce. Na druhou stranu působí alibisticky, pokud se hovoří o vyhnutí bojům o záchranu… Litvínovští jsou připraveni tým dál budovat, dokonce i přes mírně snížený rozpočet nevylučují nákup další posily (nejlépe do obrany); je nabíledni, že pokud ne v tomto ročníku, tak v tom příštím můžou patřit mezi pět šest nejlepších klubů soutěže.

Výraznou pomoc klub očekává od fanoušků. Například Viktor Hübl si dobře pamatuje, jak právě diváci, jakýsi faktor x, mužstvo v minulosti několikrát výrazně vybičovali - ať už k titulu, nebo k záchraně.

Á propos Hübl (a ozvěnou se ozývá jméno jeho souputníka Lukeše): Vsaďte se, že nebudou jedinými, kteří Litvínov budou zvedat góly a asistencemi. Ne snad proto, že by jim to už „nelepilo”, v to nevěřím. Tipuju však, že ofenzivní sílu bude zajišťovat více jmen. Verva totiž vsadila na kvalitu, nikoliv na kvantitu.