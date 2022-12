Proti tomuto kroku se okamžitě ohradil jeden z majitelů klubu Miroslav Zadák, jenž zaslal zastupitelům otevřený dopis. V něm mimo jiné apeluje na vedení města, že snížení finanční podpory by mohlo vést až k jeho odchodu z klubu, a tím i k výraznému ohrožení pokračování hokeje v krajské metropoli. Jak už to tak ale bývá, každá mince má dvě strany, a nic se nejí tak horké, jak se uvaří.

„Dotace není krácena! Peníze od města má hokej smluvně dány na nejvyšší nebo druhou nejvyšší soutěž. Když Slovan sestoupil do 2. ligy, běží mu rok ochranná lhůta, kdy se peníze nekrátí vůbec. Nicméně v případě nepostupu zpět je smlouva s městem neplatná a dle sportovní koncepce, která platí do roku 2027, vypadávají z preferovaných sportů,“ objasnil zástupce města pro oblast sportu Jiří Horák. Sezóna a účetní rok města jsou totiž kalendářně odlišné, v praxi to znamená, že peníze pro tento ročník (druhá polovina roku 2022, tedy první polovina sezóny, a první polovina roku 2023 – druhá polovina sezóny) obdržel Slovan dle dohody. Problém by ovšem nastal v momentě, kdy by Ústečtí zůstali ve třetí nejvyšší soutěži. Pak by o druhou polovinu peněz pro rok 2023 přišli.

Slovan tak vlastně stojí před klíčovým rozhodnutím. Na jaře nutně musí vybojovat návrat do 1. ligy. K tomu jsou ovšem logicky zapotřebí peníze, jelikož dravců, kteří si brousí zuby na postup, je víc.

Dá se namítnout, že podpora sportu od města není dostačující, na druhou stranu ústecký hokejový klub je soukromý subjekt, a byť je to v tomto regionu nesmírně náročné, měl by mít i další sponzory a partnery, kteří by v takovém případě poskytly prostředky, aby Slovan náročnou misi zvládl.

Je logické, že s pádem o soutěž níž přichází i finanční škrty. Své místo na výsluní si museli postupy do profesionálních soutěží vybojovat třeba florbalisté či futsalisté, nevidím tedy důvod, proč Slovanu v tomto ohledu udělovat výjimku. Na druhou stranu hokej je de facto českým národním sportem, v Ústí nad Labem má dlouhou tradici, vyrostla zde spousta slavných jmen v čele s olympijskými vítězi Milanem Hejdukem a Janem Čalounem.

Nabízí se tedy otázka, co bude s ústeckým hokejem dál. Odpověď je ale vcelku jednoduchá. Slovan čeká na jaře boj o návrat do 1. ligy. Pokud v něm neuspěje, je docela dobře možné, že na největším zimním stadionu v celém kraji bude hrát v příštích letech jen mládež, v extrémním případě pak třeba jen hudební skupina Scooter, jako tomu bylo v říjnu…