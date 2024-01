Zázrak na ledě. Pojem, který znají snad všichni hokejoví fanoušci. Mluvit o něm tak trochu mohou nyní i v Ústí nad Labem, které ztrácelo tři kola před koncem na postup mezi elitní osmičku sedm bodů, přesto do ní nakonec proklouzlo. A to ještě zdaleka nemusí být zázrak poslední.

Hokejisté Slovan Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

Hokejisté Ústí nad Labem si zajistili účast v play-off. Na poslední chvíli, i přesto, že ještě měsíc a půl zpět hráli tabulková derby s předposledním Hronovem a posledními Řisuty. Teď se mohou těšit na regionální derby s Mostem, Chomutovem a Děčínem v elitní nadstavbové skupině, jejíž účastníci už mají jistotu vyřazovacích bojů. Začátkem prosince s dvanáctibodovou ztrátou téměř nemyslitelné!

Pod novým majitelem ovšem Ústečtí bodovali v sedmi z deseti zápasů. Tento počin vyniká o to víc, že na veřejnost prosákly informace o dlužných výplatách hráčům či další interní problémy, které se táhnou ještě od minulého vedení. Přesto Slovan zvládl takřka nemožné a už teď nadchnul své fanoušky a příjemně překvapil širší sportovní veřejnost v krajské metropoli.

Na poslední utkání chodí přes tisícovku diváků a žlutomodří tak pomalu stoupají vzhůru. Mluvit o postupu do 1. ligy by asi bylo (zatím) bláhové, sluší se ovšem připomenout ne zas tak starý triumf St. Louis Blues ve Stanley Cupu. Tým, který byl ještě na Vánoce v NHL poslední z celé ligy proklouzl do play-off v posledním kole o nejtěsnější možný rozdíl… A jeho úspěch již byl zmíněn o pár řádků výš…

Zkrátka zázraky se občas stávají. A obzvlášť ty na ledě…