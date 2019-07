„Měl jsem několik nabídek, ale nebyl důvod cokoliv měnit, smlouvu jsem za stejné peníze prodloužil. Oproti Nižněkamsku, kde nebylo nic, je Moskva příjemnou změnou,“ řekl o nové roční smlouvě v ruské metropoli Robin Hanzl.

Český reprezentant v poslední sezoně vylepšil osobní statistiky z premiérového působení v KHL, z 68 utkání vytěžil 32 bodů (12+20). V obou případech Robin Hanzl se svým týmem postoupil do play off, ani jednou ale neprošel přes první kolo.

V další sezoně by Hanzl rád tuto metu pokořil. Pomoc by k tomu měl i Oleg Znarok, bývalý trenér ruské reprezentace Spartak povede v nové sezoně jako hlavní kouč. „Vím, že je známý náročností na fyzickou kondici. I proto jsem na něj hodně zvědavý,“ prozradil Hanzl, který se v Čechách připravoval na další ruskou výzvu pod vedením kondičního trenéra Jakuba Jirgleho.

Přes angažmá v Rusku Hanzl nadále sleduje výkony Litvínova, se kterým v roce 2015 vyhrál titul mistra České republiky. Verva v posledním ročníku navzdory velkým očekáváním neprošla do play off a veřejnost mnohdy kritizovala především duo Lukáš Kašpar – Jakub Petružálek. „Jsou to kluci, kteří už mají svůj věk. Nároky na ně možná byly trochu přehnané, každý od nich čekal nadlidské výkony,“ myslí si Hanzl.