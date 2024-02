/GLOSA/ Policejní vyšetřování, úprk hráče ke konkurenci, problémy s výplatami, možný střet zájmů kvůli sázkové kanceláři, záchranné laso v podobě mimořádné dotace. Kolem hokejového klubu z Ústí nad Labem bylo v posledních týdnech hodně živo. Deník dění okolo Slovanu podrobně mapoval, vedení žluto-modrých ale reagovalo podrážděně.

„Články, co se psaly, klubu ublížily. Kvůli různým polopravdám, co se o nás psaly, klub přišel o šest milionů na příští sezonu. Potenciální sponzor nám řekl, že dokud nebudeme mít věci urovnané, nechce s námi spolupracovat," řekl manažer hokejového Slovanu Mikael Agateljan v jednom z mnoha oficiálních prohlášení.

Vše začalo v polovině ledna, kdy vyšlo najevo, že hokejové Ústí je vyšetřováno policií za hospodaření vedení za roky 2021 - 2023. Sportovní redaktor Deníku si tuto informaci ověřili u mluvčí krajského ředitelství PČR. Zároveň přidal svůj komentář, v němž uvedl, že stávající vedení nemusí být do vyšetřování zapleteno, protože klub převzalo až v listopadu minulého roku. Žádná nepravda, či polopravda. Sám Agateljan na tiskové konferenci oznámil, že hráči obdrželi zhruba třetinu výplaty. Tuto informaci dal do souvislosti s policejním vyšetřováním, čímž naznačil, že klubový účet je vinou této skutečnosti zmrazený.

Hlasy z kabiny ale negovaly to, že by na účet hráčů měla dorazit alespoň jedna třetina platu; peníze prý řada hráčů neviděla od listopadu. Martin Berčík, který na tento problém upozornil svým přestupem z Ústí do Mostu, o neplnění závazků jako jediný mluvil nahlas, ostatní se totiž báli, že peníze neuvidí vůbec. Deník Agateljana několikrát žádal o rozhovor a o nahlédnutí do hospodaření Slovanu, šéf ústeckého klubu ale nikdy na plánovanou schůzku nedorazil nebo zkrátka neměl čas.

Deník rovněž informoval o možném střetu zájmů, ke kterému by mohlo dojít spojením zahraniční sázkové kanceláře se Slovanem. Zmiňovaná sázkovka, v níž má Agateljan podíl, by se mohla partnerstvím se severočeským klubem dostat do křížku se zákonem o hazardu. I tuto problematiku chtěl Deník čtenářům objasnit. Agateljan měl možnost uvést věci na pravou míru a střet zájmu vyvrátit (sázkovou kancelář jmenovat mohl, nejednalo by se v tomto případě o žádnou reklamu). Ostatně v minulosti několikrát na klubovém webu proklamoval, že chce být směrem k fanouškům a sportovní veřejnosti transparentní.

Problémy Slovanu prozatím vyřešila mimořádná dotace od města Ústí nad Labem. Nepříjemná situace, která trápila hráče i fanoušky, tak byla zažehnána, pachuť ale stále zůstává na jazyku. Každý by si měl zamést před vlastním prahem. Vlastnictví sportovního klubu není procházka růžovým sadem. Jeho řízení vyžaduje znalosti, dobré kontakty, diplomacii. Odměnou za úspěchy je loajalita příznivců. Kopáním kolem sebe se nezíská, činy ano.

Role sportovního novináře je v tomto případě zřejmá. Informuje, co se v klubu děje. Nepíše jen o výhrách, i prohry a problémy v zákulisí ke sportu patří. Novináři nemůžou za to, že potenciální sponzor Slovanu zatím od uvažované spolupráce odstoupil, jen dělali svou práci. Mikael Agateljan nyní bude hrát o bytí a nebytí klubu. Pomoct mu může transparentnost, o níž často hovořil. Díky ní může být Ústí finančně stabilizováno, což je základní předpoklad sportovního vzestupu. Do organizace, které není schopná svou činnost doložit, ale peníze bude dávat jen kaskadér.