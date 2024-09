Okolo nehody byla spousta nejasností, bulvární média probírala například to, že Coubal měl kvůli černému kašli zakázáno řídit, absenci podrobného toxikologického testu na drogy, či podivné chování primáře urgentního příjmu FN Motol, jeho známého, a další podivné okolnosti. Žena, kterou řidič srazil, bojovala s vážným úrazem hlavy na umělé plicní ventilaci o život, její dvouleté dítě bylo v pořádku.

Věděl Slovan o tom, že 39letý Coubal má tento problém? A je v současné době již vyšetřeno, co se vlastně v dubnu v hlavním městě stalo a jaký díl viny na něm nový mecenáš hokejového klubu nese? Nemají Ústečtí Lvi se zmiňovaným případem morální problém?

„Nechtěl bych komentovat osobní záležitosti pana Coubala. O tom, že se mu před časem toto stalo, jsme ale věděli. Myslíme si, že by se nemělo spojovat soukromí a sportovní aktivity," říká jednatel klubu Miroslav Kanis.

„Pan Coubal chce Slovanu pomoc. V nelehké situaci, kdy jsme museli řešit dluhy po bývalém majiteli, je pro nás velmi důležité, když se objeví někdo, kdo je ochotný dát své peníze do chodu klubu. To, že se panu Coubalovi stalo v osobním životě něco nepříjemného, přeci nemůžeme spojovat s tím, že u nás působí," přidává muž, který zároveň působí jako hlavní trenér třetiligového A mužstva.

Podle Kanise pro Coubala neplatí to, co platí pro politiky. „Ti když jsou v nějakém problému podobného typu, tak by měli odstoupit z politiky, protože jsou placeni z veřejných peněz. Pan Coubal ale není politik, není placený z veřejných peněz. Naopak dává své peníze do hokeje, je to jeho svobodné rozhodnutí. Navíc je jeho případ uzavřen, žádný trest nedostal."