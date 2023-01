Parádní trefou v dechberoucím prodloužení utkání se Švédy posunul Jiří Kulich českou hokejovou „dvacítku” do finále světového šampionátu. Emoce explodovaly u obrazovek v celé republice, pořádně veselo bylo také v Kadani. U Kulichů v obývacím pokoji. „Je to skvělý úspěch, paráda,“ jásá otec úspěšného střelce Jaroslav Kulich.

„Sledovali jsme zápas doma se ženou. A výhru jsme samozřejmě oslavili. Byla to obrovská euforie, ani jsme nemohli usnout. Šli jsme spát snad v půl čtvrté ráno,“ popisuje Kulich.

Češi srovnali skore semifinále světového šampionátu až 39 vteřin před koncem základní hrací doby. Se vstřelením rozhodujícího gólu borci se lvíčkem na prsou fanoušky také pořádně napínali. Už už to vypadalo, že se bude rozhodovat na nájezdy, když si na pravém křídle vzal puk Kulich mladší a prostřelil jinak téměř bezchybného gólmana Carla Lindboma ve švédské brance a posunul české mladíky do vytouženého finále.

Už skoro nevěřili

„Bylo to pořádně napínavé. Do poslední chvíle. V závěru základní hrací doby jsme už skoro nevěřili. Ale povedlo se, bylo to výborné, kluci to skvěle vybojovali,“ popisuje Kulich starší, jak duel prožíval.

A jak viděl gól svého syna v prodloužení? „Parádní trefa. Ale všichni makají výborně, bojují jako tým. Chtějí uspět, chtějí medaili a je to na nich vidět. Bylo v závěru vidět, jak už jsou kluci hodně unavení, mají co dělat, ale skvěle to vybojovali,“ pokračuje.

Hrdina Kulich válel už v Chomutově. Měl parádní výkonnost, říká bývalý kouč Jíra

Jiřího Kulicha pro NHL draftovalo Buffalo, v současnosti válí za Rochester Americans. Jeho příběh ale odstartoval právě v Kadani, kde jeho rodina dosud žije. „Od malička byl na zimáku, vlastně už v kočárku,“ směje se jeho otec Jaroslav. „Starší syn už hokej hrál, a tak Jirka začal chodit s ním. Začínal ve čtyřech letech na zimáku v Kadani,“ dodává.

Jako žáček hrál často malý Jirka se staršími spoluhráči a protihráči, byli i o dvě třídy výš. „V 6. třídě pak pomáhal Chomutovu, zalíbil se jim a už tam zůstal do juniorky,“ vypráví Jaroslav Kulich.

Jiří už od žáčků udivoval výkonností, v Chomutově se mu dařilo, a tak v 16 letech nakoukl do extraligy v dresu Karlových Varů. V sezoně 2020 - 2021 hrál za Chomutov v dorostu a juniorech, za Kadaň v Chance lize a za Karlovy Vary v extralize. O rok později, odehrál za Karlovy Vary v nejvyšší soutěži 49 zápasů, nastřílel 9 branek a přidal 5 asistencí.

Noční finále

Poslední zápas, finálový, se na mistrovství světa hokejistů do 20 let bude hrát v Kanadě v noci ze čtvrtka na pátek 6. ledna v 0:30 našeho času. Vstávání kvůli hokeji je u Kulichů běžná věc. „Sledujeme Jirku pořád, každý zápas. A od té doby, co hraje v zámoří, je pro nás vstávání už normální. Někdy i třikrát týdně v jednu v noci. Už jsme si zvykli,“ směje se Jaroslav Kulich.

Český výběr čeká domácí Kanada, kterou v základní části šampionátu porazil. Ale poprvé po mnoha letech. „Bude to hodně těžké. Semifinále sebralo klukům hodně sil. Ale snad se to podaří, budeme zase držet moc palce. A i kdyby ne, tak i stříbro je obrovský úspěch. Ale uvidíme, budeme věřit a fandit,“ dodává Kulich. Finále bude zase sledovat s manželkou v pohodlí domova.