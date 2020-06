V dubnu to vypadalo na sešup do 2. ligy, nakonec ústecký celek zůstal v Chance lize. Krátce na to odhalil několik nových posil, mezi nimiž zářila jména Michala Trávníčka či Jiřího Drtiny, majitelů extraligových titulů z let 2015 respektive 2008. To vyvolalo u některých lidí obavy, zda se zdejší hokej opět nezadlužuje, jako tomu bylo před lety, kdy Slovan pumpoval miliony do extraligové vidiny.

"Ti hráči do Ústí chtěli. Nejsme tým, co by si mohl nějak vyskakovat, ale dostali od klubu konkrétní nabídku a bylo na nich, zda do toho chtějí nebo nechtějí jít. Souhlasili," upřesnil okolnosti příchodů zkušených lídrů trenér Miroslav Mach.

I na jeho jméno řada hráčů slyší. "Vždy jsem jednal se všemi hráči narovinu," uvedl trenér, který má u hráčů respekt. "Samozřejmě, že jsou to zkušení hráči a tu zkušenost musíme nějak zaplatit. Nejsou to ale přemrštěné částky," přidal svůj pohled sportovní jednatel klubu Jan Čaloun. "Navíc máme spoustu mladých hráčů, kteří mají pojuniorské smlouvy a ty peníze si musí nejprve zasloužit, takže tímto to máme trochu vykompenzované. Rozhodně klub nezadlužujeme, ekonomická stabilita je naší prioritou, naopak se budeme snažit ještě něco i ušetřit," dodal.

Michal Trávníček i Jiří Drtina jsou bezesporu osobnosti, oba ale mají svůj věk. Čtyřicetiletému srdcaři z Litvínova Chemici předčasně vypověděli smlouvu, navíc mu museli zaplatit odstupné. S Drtinou pro změnu nadále nepočítal Vsetín. Slovan o oba projevil zájem, v době pandemie koronaviru byli oba rádi, že mají brzy jisté nové angažmá. "I to byl důvod, proč jsem do toho šel," připustil v rozhovoru pro Deník Jiří Drtina.

"Když je zájem ze strany klubu, pro hráče je to vždycky plus. Mohu se už v klidu soustředit na přípravu a nemusím řešit, kde budu hrát."

Ústecký Slovan také podle Macha v posledních letech svým zaměstnancům nikdy nedlužil. "Za dobu, co jsem byl v Ústí, klub nikdy nikomu nic nedlužil. I na to hráči slyší," zdůraznil zlepšenou práci spolku, jenž převzal prvoligovou licenci po zaniklé akciovce a postupně umořil i její dluhy.

Dalším plusem je spolupráce s extraligovou Mladou Boleslaví, kterou klub oznámil v posledních dnech. "Je to pro nás výhodné jak ze sportovního, tak z ekonomického hlediska," přiznal Čaloun. "Ta spolupráce je ale oboustranná a víceletá. Určitě to není tak, že bychom si za rok chtěli hledat někoho jiného. Podle mého názoru je provázanost s extraligovými kluby potřeba a praktikuje ji více týmů z I. ligy," dodal.

I přes všechny tyto body Slovan i nadále pracuje na případném navýšení rozpočtu. "Kádr sice máme postavený, doplní ho už jen hráči z Mladé Boleslavi, ale stále obcházíme partnery. Každý sponzor, který do našeho klubu vstoupí, je pro nás důležitý a chceme ho reprezentovat v co nejlepším světle. To se samozřejmě odvíjí i od vystupování klubu," odkázal dále Čaloun na zlepšenou propagaci i marketing.

Na klubovém webu už byl spuštěn i předprodej permanentek. Základní bude stát dva tisíce korun, prémiová dokonce 3 700 Kč. Olympijský vítěz z Nagana by ale chtěl zkusit prodat až tisíc kusů, což by znamenalo zisk dvou až čtyř milionů korun. "Líbil se mi přístup například fanoušků v Českých Budějovicích. Poté, co jim sebrali extraligu, si tři tisíce fanoušků koupilo permanentní vstupenky, díky čemuž měl klub hned na začátku sezóny 9 milionů," připomněl.

Sám je prvním majitelem prémiové verze. "Nebudu na ni chodit já, patří k ní i dres, který dám do dražby na charitativní účely. To je světlo, ve kterém se chce klub prezentovat," uzavřel.