Hokejisty ústeckého Slovanu čeká dnes odpoledne na domácím ledě klíčová bitva o postup do nadstavbové skupiny vítězů, v 16 hodin vyzvou Kobru Praha. Ještě před ní však klub uspořádal páteční tiskovou konferenci, kde se věnoval hned několika tématům. Nový generální ředitel klubu Mikael Agateljan nastínil například model, podle nějž fungují některé kluby v cizině, a který by chtěl uplatnit i na severu Čech.

HC Slovan Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

Úspěšný podnikatel by rád ve Slovanu do budoucna zúročil zkušenosti a nápady ze zahraničí, kde žije a podniká. "V Německu to funguje tak, že i v každé vesničce i malé firmy podporují nějaký místní klub. Sice třeba málo, ale podporují. Ústecký klub bude v podstatě i podnikat, aby si sám zajistil nějaký příjem. Přidružené firmy budou pracovat pro Slovan, od barů po autopůjčovny je možné úplně vše. Pokud zvládneme touto cestou ufinancovat aspoň 50% svého rozpočtu, budu šťastný," překvapil přítomné na tiskové konferenci.

"Každé podnikání má ale nějaký začátek, je to dlouhodobější projekt. A samozřejmě to i tak nejde bez města a dalších velkých sponzorů a partnerů," dodal s tím že případné příjmy z této činnosti nejsou zatím zahrnuty do dvacetimilionové částky na příští sezónu. Inspiraci čerpal například v německém klubu Bremenhaven Fischtown Pinguins u týmového manažera Alfreda Preye.

Hráči bez výplat a klub v úpadku? Závazky s nimi jsme vyrovnali, řekl Agateljan

Krom toho plánuje nový majitel i oživit fanshop, který by měla převzít jeho manželka. "Momentálně je zavřený, bylo to mé rozhodnutí. Byly tam dresy za poslední tři roky, ty rozdáme v rámci nějakých soutěží fanouškům. Kompletní nabídku teď celou předěláváme."

Mimo jiné i manželka podnikatele by měla do budoucna rozšířit portfolio zaměstnanců klubu. "V tuto chvíli ho tvoří pouze pan Kanis, paní Havlíček, Jaroslav Roubík a já. Od další sezóny počítáme se zhruba dvanácti zaměstnanci," zmínil Agateljan také současnou jednatelku klubu, což je podle něj ovšem pouze dočasná záležitost nutná k převzetí klubu.

Slovan udržel naději na osmičku, Sluneta jde dál v poháru

"Budeme také trochu měnit dresy, fanoušci dostanou tři návrhy, ale zůstanou v dosavadních barvách. Stejné to bude s názvem, i ten se změní, ale chceme zachovat tradici, rozhodně tam nebude název sponzora či nějaké firmy," nastínil další plány.

I přes velké vize ale zůstává nohama na zemi. "Extraliga? Takhle, buďme realisté. Snít o ní můžeme, ale určitě ne v nejbližší době. Zatím je v plánu první liga."