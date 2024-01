„Moc bych si přál, aby bylo vše jinak, ale bohužel s Kobrou to byl můj poslední zápas za Slovan,“ šokoval mnohé šikovný útočník na svých sociálních sítích s tím, že brzy podá bližší vysvětlení. Na vině jeho odchodu jsou podle všeho stále dlužné výplaty, ačkoliv vedení klubu se na tiskové konferenci zavázalo, že do konce minulého týdne budou uhrazené. Podle informací Deníku k tomu ovšem zatím stále nedošlo a exodus se tak nemusí týkat pouze Berčíka. Do zatím nejmenovaného celku východní skupiny 2. ligy už mají nakročeno další dvě jména, a ani to nemusí být konečná.

Hráči bez výplat a klub v úpadku? Závazky s nimi jsme vyrovnali, řekl Agateljan

Celá záležitost je o to citlivější, že Slovanu se v posledních kolech nebývale daří. Nejen, že se na poslední chvíli vydrápal do elitní osmičky, ale v prvním nadstavbovém kole dokonce zdolal favorizované Letňany na jejich ledě 6:5.

Místo oslav to ovšem ve Slovanu vře, bojkot měla údajně vyhlásit také klubová redakce, trpělivost s komentáři rozezlených fanoušků už začíná docházet také majiteli Mikaelu Agateljanovi, jenž se pustil do ostré debaty s fanoušky na sociálních sítích.

Už v sobotu čeká Slovan další utkání na ledě souseda v tabulce z Mostu, ve středu pak přivítá doma šesté Vrchlabí. Dost možná už tyto dva nejbližší zápasy ukáží, zda ústecký klub potvrdí famózní vzestup, nebo další dny jen prohloubí interní problémy, v nichž se zmítá.