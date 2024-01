Nemilou situaci zažili před Vánoci hokejisté ústeckého Slovanu. Vedení klubu jim totiž poslalo pouze část výplaty, podle informací Deníku mělo být na vině zmražení finančních prostředků a s ním spojené vyšetřování hospodářskou kriminální policií.

Tisková konference Ústecký Slovan | Video: Deník/Daniel Brzák

Hráči měli obdržet zhruba třetinu vydělaných peněz, což potvrdil i nový manažer klubu Mikael Agateljan, jenž převzal Slovan na konci listopadu. "Ano, tyto informace jsou pravdivé," uvedl pro Deník několik dnů zpět bez vytáček muž zastupující holding, který nově žlutomodré vlastní. "Zatím ale ještě stále probíhá vyšetřování ze strany policie, takže nemohu sdělovat další informace," dodal.

Na pátek 12. ledna pak svolal tiskovou konferenci, kde promluvil k širšímu spektru médií i k fanouškům. "Každý hokejový klub má nějaké cashflow (bilance příjmů a výdajů, pozn. autora). Měli jsme nějaké interní problémy, ke kterým se ale zatím stále nemůžeme vyjadřovat," přednesl zúčastněným.

Deník však získal i vyjádření mluvčí krajského ředitelství policie České republiky Veroniky Hyšplerové. "V současné době policisté z oddělení hospodářské kriminality v Ústí nad Labem prověřují financování ústeckého hokeje v letech 2021 až do současnosti. V této věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu Způsobení úpadku §224/1a."

Zahraniční partneři i posily. Agateljan nastínil, kudy se Slovan vydá vzhůru

To ještě nemusí nutně znamenat, že za vzniklou situaci může nový majitel. Ten naopak několikrát zdůraznil svůj transparentní přístup. "S hráči komunikuji, 10. ledna, přesně tak, jak bylo slíbeno, byla odeslaná první část dlužných peněz. Dnes jsme odeslali druhou. Nechci schovávat ani problémy, ani úspěchy. Jednám na rovinu. Mrzí mě, že se roznáší polopravdy a drby."

Podle všeho měl Slovan doplatit na zpoždění některých nespecifikovaných příjmů. "Cashflow prožívá myslím každý klub, někdy příjem dorazí, někdy se může zpozdit. Od toho se pak odvíjí tyto věci," objasnil Agateljan. "Nepřišli jsme sem tunelovat, popravdě ani není co. Naopak chceme zdejší hokej zachránit," zdůraznil.

BLÝSKÁNÍ NA LEPŠÍ ČASY?

Slovanu už prý sehnal silné partnery, kteří ovšem klub podpoří až v příští sezóně. "Jedná se o dvě sázkové kanceláře, které ale zatím nemají licenci pro Českou republiku. Řešíme to, ale abychom se vyhnuli případné pokutě, nechceme zatím zveřejňovat názvy, abychom nedělali ani sebemenší formu reklamy."

Jedna sázková kancelář má mít arménského majitele, ve druhé má podíl sám Agateljan.Ten zároveň vyvrátil obavy, že by nakonec noví sponzoři nedostali povolení v České republice podnikat. "Jakmile obě společnosti splní pravidla, která jim ukládá zákon, neměl by být problém, aby tu fungovaly."

VIDEO: Derby pod dohledem Agateljana. Slovan zabral pozdě

S jejich pomocí by měl Slovan navýšit rozpočet až na trojnásobek, tedy na 20 milionů korun, což by mělo pokrýt i plány na 1. ligu, kterou hodlá klub případně odkoupit. "Nějaké možnosti už jsme řešili. Nejpozději do konce února bychom měli vědět, jakou soutěž budeme hrát. I kdybychom hráli 2. ligu tak ale budeme mít kádr na to bojovat o postup," podotkl nový šéf žlutomodrých, který se ovšem potýká i s nedůvěrou z mnoha stran.

"Samozřejmě že někdy jsou chvíle, kdy si říkám, proč jsem sem lezl, že jsem to měl převzít až po sezóně a podobně. Ale dokud budou hráči držet při nás a budeme zde vítaní, neutečeme. Neočekávejme ale velké změny za měsíc, ani já kouzlit neumím," uzavřel.