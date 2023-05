V Ústí dlouhá léta byl hokej nejpopulárnějším sportem, v první dekádě nového milénia se dokonce v krajském městě hrála jednu sezonu extraliga. Co se zájmu fanoušků a členské základny týče, stále je v porovnání s ostatními sporty téměř stotisícové metropole na špičce, přesto tým dospělých v současné době zažívá klinickou smrt. Ve čtvrtek klubová valná hromada rozhodne, jestli pacienta ještě zkusí léčit, nebo za ho od přístrojů odpojí.

Valná hromada, která je svolaná na čtvrtek 4. května, rozhodne, jestli se Slovan přihlásí do II. ligy. „Ano, je to tak," potvrdil Deníku Vladimír Evan, předseda spolku HC Slovan Ústí nad Labem. Zároveň sdělil, že kvůli finanční situaci by v případě přihlášení do třetí nejvyšší soutěže by podmínky byly „velmi skromné". Slovan totiž hráče, kteří za něj hráli v minulé sezoně, pustil kvůli tíživé finanční situaci do jiných klubů. V létě by tak skládal nový tým, k dispozici by ale měl už jen hokejisty, o které nebyl na trhu zájem.

Evan připustil, že možnost zániku dospělého hokeje v Ústí nad Labem není nereálná. „Stále se snažíme jednat se sponzory a partnery, aby tu dospělý hokej byl. Co se samotné valné hromady týče, k projednávání je toho hodně, schůze asi bude na celý den."

Slovan se v předminulé sezoně zřítil do třetí nejvyšší soutěže, město poté hokej škrtlo ze svého seznamu preferovaných sportů, což znamenalo přiškrcení dotací. V minulém ročníku se mu nepovedl návrat do Chance ligy, vypadl už v prvním kole s Vrchlabím. Poté jeho bývalý trenér a sportovní jednatel Jan Čaloun přiznal, že finanční situace je velmi kritická. „Po krácení dotací dostáváme od města ročně 2,8 milionu, navíc platíme milion za ledy, takže nám na provoz zůstane 1,8 miliónů. S tím se hokej alespoň na poloprofesionální seniorské úrovni provozovat nedá," řekl severu hokej.cz.

Ústí léta hodně pomáhal Miroslav Zadák, jeho dvacetiprocentní majitel. Už před rokem volal po větší podpoře hokeje. „Na zastupitelstvu města jsem řekl, že očekávám pochopení města a jeho významnou podporu a spolupráci," prozradil v rozhovoru Deníku. Město ale svůj postoj nezměnilo, Zadák se proto rozhodl se svou firmou Slovan dál nepodporovat. „Přicházíme o našeho velkého partnera ATT Investments, který není regionálně spjat s Ústím nad Labem," přiznal Čaloun.

Ústecký klub zveřejnil v březnu výzvu, prostřednictvím které hledal nového většinového majitele, žádný zájemce se ale neozval. S prázdnou kapsou, ze které se bralo na dospělý hokej, nemá Slovan šanci být ve II. lize konkurenceschopný; v minulé sezoně operoval s rozpočtem 12 miliónů korun, kterému se za současné situace ale ani zdaleka nemůže přiblížit. Zájem fanoušků je přitom stále velký, průměrně na „žlutomodré" chodilo v minulé sezoně 1 700 diváků, což je ve městě suverénně nejvyšší návštěvnost na sportovní akce.