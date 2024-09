"Zatím k tomu mohu prozradit jen to, že byl přítomen na prvním domácím přátelském utkání. Veškeré další konkrétní dotazy zodpovíme později," uvedl předseda nového spolku, který se snaží zachránit ústecký hokej, Lukáš Vobecký. "Velkou zásluhu na jeho příchodu má Miroslav Kanis, naše postupné cíle se tím ale nemění. Nejdříve se musí klub uzdravit," dodal s tím, že Coubal by se měl aktivně podílet i na vedení klubu.

„Adama jsem kontaktoval a líbila se mu naše vize a směr, jakým chceme klub řídit. Chce pomoci Ústeckým Lvům a podílet se na rozvoji klubu. Následně došlo i na společnou schůzku s Lukášem Vobeckým a našli jsme společnou řeč,“ uvedl pro stránky slovanusti.cz Kanis.

Lvi na svém webu uvedli, že Coubal momentálně získává třetinový podíl v organizaci, současně přidali i jeho stručnou vizitku. "Jedná se o mladého podnikatele a bývalého hokejistu, který pochází z Meziboří. Dlouhodobě žil na Islandu a v Singapuru, nyní pobývá střídavě v USA a v České republice. Je majitelem firmy Alion Aviation, která je na trhu teprve od roku 2020, přesto už loni prodala primárně do Spojených států malá sportovní letadla za více než půl miliardy korun. To z ní v tomto sektoru dělá největšího exportéra do USA nejen z Česka, ale i v rámci Evropy," napsal Slovan v tiskové zprávě.

„V hokeji už vás kolikrát bolí nohy tak, že nemůžete ani stát, ale víte, že když neuděláte další krok, dostanete gól. Nebo to u mantinelu schytá váš spoluhráč. A tam vám to celé dojde. Když máte okolo sebe napříč obory lidi, se kterými táhnete za jeden provaz a doplníte se, můžete vyhrávat, i když jste jednotlivě všichni v něčem slabší. Jen nikdo nesmí nic vypustit. Funguje to i v byznysu,“ přidal svůj pohled sám Coubal.

Ústečtí Lvi tak přidali další významnou položku na seznam, na nějž v posledních dnech přibylo několik partnerů v čele s Pneu Storex či Bytostavem. Možná nejdůležitější jednání ale Slovan čeká na pondělním zastupitelstvu města Ústí nad Labem, kde se bude mimo jiné řešit žádost o poskytnutí dotace mimo vyhlášený dotační program 2024.

Podle zdrojů Deníku se jedná o žádost nového spolku, který převzal A tým a musel se vyrovnat s dluhy po minulém majiteli Mikaelu Agateljanovi. Klub žádá pouze o druhou část alokované dotace ve výši 1 550 000 Kč, kterou minulý subjekt nevyčerpal. V rozpočtu už byly tyto peníze dříve zahrnuté.