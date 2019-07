Trhačům Kadaň se minulá sezóna vůbec nepodařila, s osmadvaceti body skončili na posledním místě Chance Ligy, která byla znovu nesestupová. Během letního období se objevily spekulace o prodeji ligové licence z Kadaně do jiného města. K tomu nakonec nedošlo.

Sportovní manažer Kadaně, Petr Klíma, věří, že tým bude v soutěži figurovat na lepších místech. K tomu by měla pomoci o spolupráce s HC Sparta Praha, která byla podpořena podpisem smlouvy. Díky této kooperaci mohou trenéři severočeského klubu využívat Adama Wolfa, Daniela Poizla, Jana Klodnera, Františka Gajdoše a Patrika Prymulu. Hokejový klub z Ústí nad Labem v průběhu přípravy na ligovou sezónu 2019-2020 podepsal smlouvu o spolupráci s extraligovým Kladnem.

Velkou otázkou zůstává, v jaké sestavě oba týmy ke svému prvnímu přípravnému zápasu nastoupí. Ústecký hlavní trenér se nechal slyšet, že úvodní klání bude Slovan hrát na tři formace, a později – v polovině srpna – dojde k přeskupení týmu do podoby, ve které by měl vstoupit do ligy.