První přípravný zápas odehráli hokejisté ústeckého Slovanu. Branka Tomáše Čermáka z konce druhé třetiny prohru neodvrátila.

Hokejisté Ústí nad Labem, Slovan Ústí nad Labem | Foto: Deník / Vilém Maruš

Hokejisté Ústí nad Labem měli první domácí přípravný zápas sehrát původně proti Kladnu. Jenže to bylo poslané do karantény, a tak vedení klubu hledalo jiného soupeře. Příbram utkání odřekla, a tak se Slovan utkal s nováčkem Chance ligy Kolínem. Vstup do utkání mělo Ústí velmi špatný. Během prvních čtyř minut inkasovalo dvakrát. Nejprve se prosadil Jan Veselý, a pak střelou z mezikruží uspěl Jan Stehlík. Ještě v první třetině viděli diváci v Ústí třetí branku. Nadvakrát dokázal brankáře Haase prostřelit Veselý, který zaznamenal svou druhou branku v zápase. Kolín vedl 3:0.