Osmnáct hráčů se účastnilo prvního společného tréninku. Trenéři rozhodli o tom, že se mužstvo oproti minulé sezóně bude připravovat společně. „Jsem zastáncem společné suché přípravy. Již v tomto období se vytváří parta. Je to náročné pro hráče, ale snažíme se trénink zpříjemnit různými hrami,“ řekl hlavní trenér Tomáš Mareš.

Roubík pokračuje

Hned úvodní trénink přinesl jasnou odpověď na otázku, kterou si kladli snad všichni fanoušci. Zda prodlouží Jaroslav Roubík svou bohatou kariéru. „Mám chuť do hokeje a vedení Slovanu chtělo, abych pokračoval. Domluvili jsme se, že budu ještě rok hrát,“ pravil s úsměvem na tváří Roubík a dodal, že následující dva měsíce budou velmi náročné. „Suchá příprava je důležitá, ale obtížná. Velmi se těším na led.“

V září dvaačtyřicetiletý Roubík bude mít v týmu velmi podobou roli jako v sezónách minulých. „Podle všeho budeme mít velmi mladé mužstvo, hráči se budou moci od Jardy plno věcí učit,“ pravil Tomáš Mareš. Podobně to vidí i samotná legenda klubu i celé soutěže. „V týmu bude hodně mladíků, kterým se pokusím předat co nejvíce rad,“ řekl.

Pod smlouvou je deset hráčů

Na zimním stadionu se představily známé tváře. Aktuálně má platnou smlouvu deset hráčů. „Martin Volke, Vladimír Brož, Ondřej Smetana, Jarda Roubík, Jiří Severa, Václav Krliš, Martin Tůma, Martin Zdvořáček, Dominik Málek a Lukáš Zukal,“ sdělil Tomáš Mareš, který desítku hráčů doplnil také ústeckými juniory. „Všichni junioři se do konečného kádru nedostanou, což víme my trenéři, ale i samotní hráči. Záleží jen na nich, jak se této šance zhostí,“ motivuje.

Nepříjemná zpráva přišla z Chomutova, který sestoupil z nejvyšší soutěže, což ústeckým trenérům komplikovalo skladbu týmu. „Dočetl jsem se, že Piráti mají poměrně málo podepsaných hráčů, takže asi budou tvořit mladý tým. Myslím si, že vsadí na hráče, kteří jezdili v minulé sezóně sem, a my jsme o ně měli zájem i pro sezónu nadcházející,“ dodává Mareš.

Návrat Smetany a Brože

Vedení Slovanu přivedlo do organizace dva hráče, kteří zde dříve hráli. Žlutomodrý tým posílili obránci Ondřej Smetana z Litoměřic a Vladimír Brož z Třebíče. „Z osobních důvodů jsem se rozhodl pro přestup do Ústí. Jsem rád, že jednání dopadla dobře, chci Slovanu pomoct. Budu se snažit, aby to byl dobrý ročník,“ řekl Smetana.

Příchod Vladimíra Brože byl pro mnohé velmi nečekaný. „V Třebíči byla skvělá parta, kterou jsem nechtěl opouštět. Proběhlo několik telefonátů mezi vedením obou klubů a mnou. Dohoda s Ústím byla poměrně rychlá. Jsem rád, že mi v Třebíči vyšli vstříc, měl jsem tam platnou smlouvu. Klub mi umožnil návrat sem do Ústí.

AUTOR: JAN PROŠEK