Domov pro seniory na Bukově, který sídlí jen kousek od jejich domácího stadionu, podpořili ve čtvrtek odpoledne hokejisté Ústí nad Labem. Personálu darovali látkové roušky, přivezli také dvacet pizz od jednoho ze svých partnerů, Replay's Restaurant.

Hokejisté Ústí nad Labem darovali roušky a pizzy Domovu pro seniory na Bukově. | Foto: HC Slovan Ústí nad Labem

"Je to krásné gesto, moc děkujeme, zaměstnancům to udělalo velkou radost," vzkázala ředitelka Domova pro seniory Věra Vonková. "Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost pracovníkům, kteří to v současné době nemají jednoduché. Přejeme jim hodně zdraví a pevné nervy," řekl obránce Slovanu Vladimír Brož, jenž předal dar spolu s útočníkem Martinem Tůmou a marketingovým jednatelem Jiřím Pelcem.