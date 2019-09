Na úvodní trefu se čekalo téměř polovinu zápasu, Jihlavští pak dvěma slepenými brankami odskočili do trháku. Za domácí ale srovnal Maršoun, na branku Lichance reagoval v 58. minutě Vildumetz. I přes závěrečný risk bez brankáře už Slovan srovnat nedokázal, za svůj výkon se ale stydět určitě nemusí.

„Myslím si, že to byl dnes vyrovnaný zápas. Jihlava patří mezi tři favority soutěže, myslím si, že se nemáme za co stydět,“ hodnotil trenér žlutomodrých Tomáš Mareš. „Zápas se rozhodoval ve druhé třetině, když jsme začali špatně. Čtyři nebo pět minut jsme nebyli schopni vyhodit puk z obranného pásma a pak jsme, během dvou minut dostali dva góly. Na druhou stranu musím ocenit bojovnost týmu, který bojoval až do konce. Jsme spokojeni s výkonem a doufám, že nás tady ta porážka poučí do dalších zápasů.“

Další zápas čeká Slovan už v pondělí, kdy nastoupí v Českých Budějovicích.

Hokej, Chance liga, 2. kolo:

Slovan Ústí n. L. – Dukla Jihlava 2:3 (0:0, 1:2, 1:1).

Branky a nahrávky: 34. Maršoun (D. Merta), 58. Vildumetz (Stahl) – 28. Čachotský (Poletín, Vála), 29. Anděl (D. Čermák, Chlubna), 50. Lichanec (Čachotský).

Slovan Ústí: Stahl – Zelingr, Müller, Hes, Vl. Brož (A), D. Málek, Veber, Zukal, M. Zdvořáček – J. Havel (A), O. Procházka, Vildumetz – Kružík, Roubík (C), Severa – Maršoun, D. Merta, Wojnar – O. Bláha, Kordule.