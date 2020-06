V sezóně 2020/2021 bude ve druhé nejvyšší soutěži kvůli postupu všech tří vítězů jednotlivých skupin 2. ligy, které nestihly kvůli pandemii koronaviru dohrát finálovou skupinu, hned 19 celků. Před dalším ročníkem se však musí jejich počet smrsknout na šestnáct. Přímý sestup tak čeká tři celky, čtvrtý zamíří do baráže.

Všechny kluby se v základní části utkají každý s každým doma-venku. Po 36 kolech se základní část rozdělí, prvních deset týmů postoupí do nadstavbové skupiny o play-off. V ní si zahrají opět každý s každým doma-venku, tedy dalších 18 kol. Nejlepší čtyři týmy postoupí přímo do čtvrtfinále play-off. Celky na 5. – 10. místě spadnou do předkola. V něm je doplní dva nejlepší týmy z druhé nadstavbové skupiny, která bude čítat celky na 11. – 19. místě po základní části. Také v této skupině si spolu všechny týmy zahrají doma a venku.

Pro celek na 13. příčce sezóna skončí, tým, který se umístí po nadstavbě osmnáctý a devatenáctý sestoupí do 2. ligy. Mužstva na 14. – 17. místě se utkají systémem play-down o udržení, hrát se bude na čtyři vítězství mezi 14. a 17. a také mezi 15. a 16. týmem. Vítězové se zachrání, poražení budou hrát o sestup v další sérii na čtyři výhry. Horší tým sestoupí, vítěze čeká šance zachovat si prvoligovou příslušnost v baráži proti vítězi 2. ligy. Ta se bude opět hrát na čtyři výhry.

Hrát se bude tradičně ve středy a soboty s vloženými pondělky, v době reprezentačních přestávek se bude hrát i v pátky a neděle.

Rozlosování Chance ligy - HC Slovan Ústí nad Labem:

1. kolo – sobota 12. září: HC Slovan Ústí nad Labem – HC Benátky nad Jizerou

2. kolo - pondělí 14. září: Kladno - HC Slovan Ústí nad Labem

3. kolo - středa 16. září: HC Slovan Ústí nad Labem - Draci Šumperk

4. kolo - sobota 19. září: Jihlava - HC Slovan Ústí nad Labem

5. kolo - středa 23. září: HC Slovan Ústí nad Labem - Poruba

6. kolo - sobota 26. září: Kadaň - HC Slovan Ústí nad Labem

7. kolo - pondělí 28. září: volný los

8. kolo - středa 30. září: HC Slovan Ústí nad Labem - Sokolov

9. kolo - sobota 3. října: Prostějov - HC Slovan Ústí nad Labem

10. kolo - středa 7. října: HC Slovan Ústí nad Labem - Kolín

11. kolo - sobota 10. října: Vsetín - HC Slovan Ústí nad Labem

12. kolo - středa 14. října: HC Slovan Ústí nad Labem - Havířov

13. kolo - sobota 17. října: Frýdek-Místek - HC Slovan Ústí nad Labem

14. kolo - pondělí 19. října: HC Slovan Ústí nad Labem - Horácká Slavia Třebíč

15. kolo - středa 21. října: Vrchlabí - HC Slovan Ústí nad Labem

16. kolo - sobota 24. října: HC Slovan Ústí nad Labem - Chomutov

17. kolo - středa 28. října: Litoměřice - HC Slovan Ústí nad Labem

18. kolo - pátek 30. října: HC Slovan Ústí nad Labem - Slavia Praha

19. kolo - neděle 1. listopadu: Přerov - HC Slovan Ústí nad Labem

20. kolo - pondělí 9. listopadu: Benátky nad Jizerou - HC Slovan Ústí nad Labem

21. kolo - středa 11. listopadu: HC Slovan Ústí nad Labem - Kladno

22. kolo - sobota 14. listopadu: Draci Šumperk - HC Slovan Ústí nad Labem

23. kolo - pondělí 16. listopadu: HC Slovan Ústí nad Labem - Jihlava

24. kolo - středa 18. listopadu: Poruba - HC Slovan Ústí nad Labem

25. kolo - sobota 21. listopadu: HC Slovan Ústí nad Labem - Kadaň

26. kolo - středa 25. listopadu: volný los

27. kolo - sobota 28. listopadu: Sokolov - HC Slovan Ústí nad Labem

28. kolo - středa 2. prosince: HC Slovan Ústí nad Labem - Prostějov

29. kolo - sobota 5. prosince: Kolín - HC Slovan Ústí nad Labem

30. kolo - středa 9. prosince: HC Slovan Ústí nad Labem - Vsetín

31. kolo - pátek 11. prosince: Havířov - HC Slovan Ústí nad Labem

32. kolo - neděle 13. prosince: HC Slovan Ústí nad Labem - Frýdek-Místek

33. kolo - pondělí 21. prosince: Třebíč - HC Slovan Ústí nad Labem

34. kolo - sobota 26. prosince: HC Slovan Ústí nad Labem - Vrchlabí

35. kolo - pondělí 28. prosince: Chomutov - HC Slovan Ústí nad Labem

36. kolo - středa 30. prosince: HC Slovan Ústí nad Labem - Litoměřice

37. kolo - středa 6. ledna: Slavia - HC Slovan Ústí nad Labem

38. kolo - sobota 9. ledna: HC Slovan Ústí nad Labem - Přerov