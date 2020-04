Jak koronavirus poznamenal život běžných lidí v Regině?

To nemohu přesně zhodnotit. Já jsem odletěla ještě před tím, než se situace začala zhoršovat. V době mého odletu byly v Saskatchewanu, kde žiji, dva případy. V tuto chvíli jich je už více.

Jaké nařízení postupně stanovila vláda?

V každém z kanadských států postupovala vláda odlišně. Kanada je velmi rozlehlá, takže se situace lišila místo od místa. Ve chvíli, kdy se například v Ontariu začaly zavírat školy, se u nás nic nedělo, protože u nás v tou dobou ještě žádné případy nebyly. V den, kdy jsem odlétala zpět domů, se vláda rozhodla zavřít hranice pro všechny cizince.

Začali lidé panikařit a skupovat trvanlivé potraviny ve velkém?

Lidé nejvíce skupovali toaletní papír a dezinfekční prostředky. Proto personál v obchodech po pár hodinách zavedl cedule s omezením počtu zboží, které si může jeden člověk koupit.

Nařízení se dotkla i sportovců, že?

Ano, postupně bylo rozhodnuto o zrušení všech sportovních akcí. Našeho týmu se toto rozhodnutí netýkalo, protože jsme se spoluhráčkami z play-off vypadly. Holky, které se dostaly do finále, žádné nehrály, protože bylo zrušeno.

Předpokládám, že se přerušila i výuka na univerzitě, že?

Školu nám předminulou sobotu přerušili s tím, že se nám kompletně ruší od 16. do 19. března s tím, že od 20. března bude všechno on-line, a pak budeme “normálně” pokračovat.

Zrušené bylo také ženské mistrovství světa v hokeji. Srovnala jste se tím, nebo vás to stále mrzí?

Hokejová federace zrušila mistrovství světa nižších divizí, takže jsem to trochu očekávala. Pravdou ale je, že jsem tomu nechtěla věřit, protože tou dobou nebyla situace u nás v Kanadě až tak kritická. To se ovšem během několika málo dnů změnilo. Rozhodnutí o zrušení respektuji, i když mě to velmi mrzí. Letošní mistrovství světa bylo pro nás šancí se přímo kvalifikovat na olympiádu. V současné době nevím, jak to bude dál.

Domů jste se vrátila o něco dříve, máte z toho radost?

Vrátila jsem se o měsíc a půl dřív než jsem plánovala. To znamená, že místo čtyř měsíců budu doma pět. Stěžovat si rozhodně nebudu (smích).

Byl přelet komplikovaný?

Letěla jsem spojem, kterým létám obvykle. Jedinou komplikací bylo to, že mi rodina a přítel přebookovali letenku ze dne na den, takže jsem měla málo času na zabalení.

Probíhaly nějaké neobvyklé kontroly na letišti?

Překvapilo mě, že po příletu do Prahy nic zvláštního kromě kontroly pasu neproběhlo. Nikdo se neptal, odkud letím a ani mi neřekl, že bych měla být v karanténě.

Sledovala jste ze zámoří dění v České republice?

Dění doma jsem sledovala každý den. Protože se situace v České republice den ode dne zhoršovala, rozhodla jsem se dřívější návrat.