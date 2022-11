V něm Česko porazilo Japonsko 8:3 a v tabulce se tak vyšvihlo před Finsko, které bylo jeho největším rivalem. „Byl to dlouhý týden, vyčerpávající. Ale zvládly jsme to. Proti Japonkám rozhodlo to, že se nám dařilo v koncovce před bránou. Tlačily jsme se do zakončení, padaly nám tam góly. Ale Japonky se nevzdávaly; jsou rychlé a mrštné, klobouk dolů před nimi," ocenila Hujová soupeřky z exotické destinace.

Češky ze čtyř zápasů prohrály jen jediný, nestačily v odvetě na Finky, s nimiž padly 0:1. „Tam to bylo o smůle. Měly jsme hodně šancí, ale prostě nám to tam nespadlo. Finky ale hrály výborně, hodně bruslily. Bylo to přesně to, na co jsme se připravovaly, dokonce jsme i hodně běhaly, abychom na ně měly fyzičku. Jenže nás zradila koncovka."

Protože však český výběr, v němž bylo spoustu hráček z reprezentační šestnáctky, lépe než Finky zvládl odvetu s Japonkami, skončil první. Hujovou stejně jako výsledek hřálo i to, že zapadla do party. „Nás všechny, které jsme z šestnáctky, přijaly velmi dobře. Já osobně se snažila co nejvíce, snad to bylo dobré. Sama se sebou jsem spokojená, i když nějaké zápasy mohly být lepší," hodnotila se mladičká obránkyně.

Prostředí teplického zimního stadionu znala, překvapilo jí ale, že v lázeňském městě našla reprezentace velkou podporu fanoušků. „Byli opravdu skvělí, hnali nás dopředu. Za to jim moc děkujeme."

Talentovaná blondýna je odchovankyní HC Slovan Ústí nad Labem, nyní hraje za devátou třídu. „Jsme tam dvě holky, vše je v pohodě. Sezonu nemáme špatnou, podáváme dobré výkony, ale do nadstavby jsme se nedostali. Také hraji extraligu žen za Kladno, ale stíhám jen zápasy, trénuji v Ústí."

Jaká je úroveň ženské extraligy? „Hrají jí jen čtyři týmy, tak nic moc. Ale od příští sezony se má rozšířit, snad to bude lepší."

Hujová má hokejový vzor v kapitánce dospělé reprezentace Aleně Mills, v budoucnu by ráda zkusila nějakou zahraniční soutěž. „Finsko, Švédsko, Amerika. Zatím ale nemám žádné nabídky."