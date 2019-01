Ústí nad Labem - Ústí čeká hokejový víkend. V sobotu se Slovan pokusí stáhnout ztrátu na Havířov v boji o play-off, v neděli se bude při exhibici vzpomínat na 10 let od extraligy v Ústí.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Ústecký zimní stadion láká na pořádně výživný víkend. V sobotu zabojuje Slovan o jednu z posledních šancí na play-off, neděle bude patřit exhibici, při níž se bude vzpomínat na uplynutí deseti let od extraligy v Ústí nad Labem.

Slovan bodoval v posledních čtyřech zápasech, naposledy přetlačil na jejím ledě 5:3 Slavii. Nyní ho čeká v domácím prostředí konkurent v boji o play-off, tým Havířova. „Myslím, že v posledních zápasech hrajeme velmi dobře,“ řekl po utkání na Slavii asistent ústeckého trenéra Vladimír Machulda.

Jeho svěřence čeká nyní celek ze Slezska, s nímž mají Ústečtí bilanci jedné výhry a dvou porážek, avšak vyrovnané skóre. Pokud tedy Slovan zvítězí, získal by minimálně lepší vzájemnou bilanci, nehledě na fakt, že by se svému konkurentovi bodově přiblížil.

„Očekávám urputný hokej, který nabídne mnoho soubojů. Chceme získat tři body. Pokud by se nám podařilo bodovat, snížíme ztrátu na postupovou osmičku. Týmy pohybující se na hraně play-off by mohly znervóznět, psychická výhoda by byla na naší straně,“ odhaduje vývoj Machulda.

EXHIBIČNÍ VZPOMÍNKA

V neděli bude program slavnostnější, na ledě se potkají stará Garda Slovanu s hráči, kteří před deseti lety reprezentovali Slovan v nejvyšší hokejové soutěži. Mezi ně budou patřit například současný kapitán Slovanu Martin Vágner či sportovní manažer klubu Jan Čaloun, ale i oblíbenci jako Janků, Micka či Šagát. V dresu Gardy naskočí například Štěpánek, Antonín Hanzl či Jiří Cícha.

Celá akce odstartuje slavnostním nástupem ve 14.45, samotné utkání začne ve tři hodiny odpoledne. O první přestávce klub slavnostně vyvěsí ke stropu stadionu další číslo, tentokrát osmičku, kterou nosíval Radomír Mikeš. Mezi druhou a třetí třetinou se mohou diváci těšit na uvedení dalších členů do Síně slávy ústeckého hokejového klubu.

Pokladny se otevřou ve 14 hodin, vstupné zůstává 80 Kč, pro studenty je poloviční. Důchodci a permanentkáři mají vstup zdarma.