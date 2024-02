Čtyři zápasy, čtyři porážky. Středeční kolo druholigové nadstavby se Severočechům nepovedlo. Největší vášně planuly na ledě ústeckého Slovanu.

Hovado, hovado!, shodli se fanoušci na ústeckém zimním stadionu na adresu hlavního rozhodčího duelu domácího Slovanu proti Letňanům. Hosté nakonec vyhráli 3:0. | Video: Deník/Daniel Brzák

Porážka 2:4. Shodně nepříznivé skóre zaznamenaly ve středečních zápasech 2. hokejové ligy Děčín, Most a Chomutov. Prohru 0:3 musel skousnout také ústecký Slovan, jehož utkání proti Letňanům poznamenala řada emocí i vyloučení.

Právě v krajské metropoli planuly vášně. Ve třetí třetině zaznamenal Slovan během dotahování náskoku Pražanů čtyři ze svých šesti vyloučení. Další přišlo po skončení utkání. Dvě z nich byla klasifikována jako „napadání sudího“.

Pohádka Hujové: Z ústeckého Slovanu až ke stříbru z mistrovství světa

Rozhodnutí hlavního rozhodčího Němce nesli nelibě nejen hráči, ale i realizační tým Slovanu a také celý zimní stadion. „Hovado, hovado!,“ znělo hlasitě arénou, ačkoliv byla zaplněná sotva z desetiny, v momentě nejvyhrocenějších momentů.

Ty se odehrály v polovině třetí třetiny. 51. minuta, ústecký Amirov dostal úder na hlavu a z ledu se zvedl až po několika minutách za pomoci lékařů. Bez trestu.

Oprávněné rozčarování domácího celku z posledního dějství…

Za pár desítek sekund přišel s velkým zpožděním zapískaný faul Severočechů, který byl navíc po protestech dvojnásobný. V dlouhém oslabení inkasovali Ústečtí třetí branku. Frustrace pak vyvrcholila dle hlasatele osobním trestem za napadání sudího od kapitána Trefného, stejný prohřešek byl po závěrečném hvizdu zapsán do zápisu také Janu Rudovskému, ten se účastnil závěrečné mely mezi takřka oběma střídačkami na ledové ploše.

„Měl by se hrát především hokej a tak tomu nebylo. Mrzí nás, že ze čtyř domácích zápasů v řadě jsme vyhráli pouze jednou. Doma bychom chtěli vyhrávat více utkání. Ve finálové osmičce jsou těžké zápasy a nemáme tak kvalitní mužstvo a vítězství zatím moc nepřichází,“ snažil se z pozápasového hodnocení diplomaticky vybruslit asistent Miroslava Kanise Jaroslav Roubík, zatímco ostatní zástupci Slovanu vyjádření k situaci. Vzhledem k pozápasovým emocím vcelku pochopitelně.

Hokejistům Ústí dorazily výplaty. Bez elitního útočníka ovšem podlehli Vrchlabí

Naopak trenér Letňan Jaroslav Nedvěd si po zápase přisadil. „V závěru utkání to bylo zbytečně trochu vyhrocené. Myslím si, že domácí hráči to moc neunášeli, ale to se někdy ve sportu stává.“

Zbylá utkání kola nezvládli mimo jiné ani hokejisté Děčína, kteří prohráli ve Vrchlabí 2:4, stejným poměrem ztratil Most domácí duel s Příbramí a Chomutov padl na ledě Tábora.