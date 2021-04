Už v únoru podepsali na další rok brankář Petr Hamalčík, zkušený bek Jiří Drtina a dvojice snajprů Daniel Vrdlovec a Jiří Severa.

Bojuje i o finále

Michal Trávníček si prodlužuje sezónu v Mladé Boleslavi, která ho povolala na druhý semifinálový zápas extraligového play-off proti Třinci. Veterán naskočil ve čtvrté formaci a Středočeši srovnali na 1:1 na zápasy. Vydrží v sestavě? „To není otázka na mě. Jsem tu záloha, když bude potřeba, naskočím abych zalepil díry v sestavě.“

„Jednáme ale samozřejmě i s dalšími, kostru bychom chtěli mít do konce března,“ řekl tehdy Mach. Na jeho slova navázal hned den po vyřazení se Vsetínem podpis kapitána Michala Trávníčka. Následně byly oznámeny dohody také s Martinem Tůmou, Štěpánem Havránkem, Ondřejem Bláhou, Vladimírem Brožem a Erikem Marešem. „Kompletní tým chceme mít hotový zhruba do konce dubna,“ předeslal Mach s tím, že od 3. května by se měl tým pustit do společné přípravy.

„Plán je zatím takový, že bychom trénovali úterý, středu a čtvrtek, dva dny v posilovně, jeden den na ledě v Teplicích.“ Zbylé dny by se hráči měli připravovat individuálně. „Nevidíme v tom problém, loni to bylo stejné a kluci byli výborně nachystaní, neflákali to, takže jim věříme,“ dodal.

V kolika lidech se tým na startu května sejde je zatím otázkou. „Někteří kluci mají smlouvy ne na dvanáct, ale jen na deset měsíců. Před rokem to však bylo také tak a stejně se k nám připojili hned na startu přípravy, takže doufám, že letos to bude podobné,“ uzavřel úspěšný kouč.