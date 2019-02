Základní část hokejové Chance ligy se nezadržitelně blíží ke svému konci. Ústí, kterému už o nic nejde, drželo statečně krok s hvězdami prošpikovaným Kladnem a trenéři měli důvod ke spokojenosti i přes těsnou porážku 2:3. Naopak Litoměřice, které bojují o osmičku, prohrály v klíčovém duelu 2:4 v Prostějově a v závěru dlouhodobé části je kosí marodka.

„Pro většinu kluků byl dnešní zápas zážitek, myslím, že si to užili,“ hodnotil asistent trenéra ústeckého Slovanu Martin Štěpánek duel na Kladně. Za domácí totiž nastoupili jak Jaromír Jágr, tak Tomáš Plekanec, kteří doplnili dalšího reprezentanta Petra Vampolu. „Trochu jsme se obávali, aby nám to tam hned ze začátku nenapadalo a Kladno nás neválcovalo celý zápas, naštěstí se nám povedlo zachytit začátek,“ liboval si.

Své svěřence pak i přes těsnou porážku chválil. „I přesto, že jsme prohráli, musím tým pochválit. Neměli jsme mnoho hráčů, navíc máme mladou sestavu, celý duel jsme hráli na pět obránců.“ vyjmenoval neduhy. „Na druhou stranu jsme věděli, že nemáme co ztratit. Kladno bylo samozřejmě o hodně kvalitnější a mělo spousty šancí, ale i my měli nějaké brejky. Kdybychom měli trochu více štěstí v zakončení, mohli jsme dát víc než dva góly,“ upozornil. „Za nás spokojenost, odehráli jsme to se ctí.“

ABSENCE ODDALUJÍ JISTOTU PLAY-OFF

Klid zatím stále nemají ani v Litoměřicích, které nezvládly jeden z klíčových duelů v Prostějově. Místo vítězství, posunu před Jestřáby a pětibodového náskoku na devátý Frýdek přišla porážka 2:4 a drama pokračuje.

„Rozhodlo, že ve třetí části dvakrát netrefíme prázdnou branku a pak dostaneme smolný gól na 3:2,“ litoval trenér Stadionu Daniel Tvrzník. „Kvůli viróze chybí Dvořák a Korkiakoski, v trestu je Král, kádr máme hodně úzký,“ posteskl si.

Ústí se v sobotu rozloučí se sezónou domácím duelem s Havířovem (16.00), Litoměřice musí doma od 17.00 porazit Kadaň.