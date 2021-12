Ano, překonává jeden rekord za druhým, k čemuž mu pomáhá i rodina, která ho celou kariéru podporuje. „Ví, že si hokej užívám, teda ideálně, když se nám zrovna daří, tak si ho užívám. Jen ať si užívám, dokud to jde,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web.

Hokejový útočník Hübl si připsal rekordní 1251. start v nejvyšší soutěži

Když v březnu prodlužovat smlouvu, říkal že by rád prožil ještě něco pěkného. „Nyní více zajímají naše výkony, aby se zvedly a zejména ustálily. Pořád je to s námi nahoru dolů. Chceme jít tabulkou nahoru a zahrát si o tu největší trofej. Nad mými rekordy je společný titul. To bych si přál.“V období Vánoc přichází řešení kontraktů. Jak to s legendárním forvardem bude v Litvínově? „Zhruba pět let řeším smlouvu až po sezoně. Uvidíme, co vůbec bude. Nyní v hlavě nic nemám,“ uvedl rekordman.Hübl nikdy neokusil zahraniční angažmá. V úvodních třech sezonách kariéry hrál ještě také první ligu v Chomutově, od ročníku 2000/01 nastupuje pouze v nejvyšší české soutěži. Kromě dvou let ve Slavii Praha a tří v Českých Budějovicích obléká dres Litvínova, se kterým dosáhl i největšího úspěchu a jediného titulu v roce 2015.Vedle něj je v elitní desítce hráčů s nejvyšším počtem startů z aktivních hokejistů ještě bek Zlína Tomáš Žižka, jenž dnes nastoupil do 1163. utkání a na čtvrtém místě tak srovnal krok s útočníkem Ondřejem Kratěnou.

Přehled hokejistů s nejvíce starty v domácí nejvyšší soutěži:

1. Viktor Hübl (Litvínov, Slavia, České Budějovice) 1251 zápasů, 2. Petr Kadlec (Slavia, Plzeň) 1250, 3. František Ptáček (Sparta, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Brno) 1210, 4. Ondřej Kratěna (Olomouc, Vsetín, Sparta, Plzeň) a Tomáš Žižka (Zlín, Slavia, Brno) oba 1163, 6. Petr Leška (Plzeň, Sparta, Zlín) a Ondřej Veselý (Vsetín, České Budějovice, Brno, Zlín) oba 1156, 8. Jan Peterek (Vítkovice, Trenčín, Havířov, Třinec) 1139, 9. Jiří Burger (Kladno, Vsetín, Vítkovice) 1130, 10. David Nosek (Třinec, Havířov, Zlín, Karlovy Vary) 1086.