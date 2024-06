Ústecká hokejistka Veronika Hujová má před sebou první zahraniční angažmá. Vicemistryně světa do 18 let se upsala rakouskému KSV Highlanders, který hraje Evropskou ženskou hokejovou ligu.

Vicemistryně světa do 18 let Veronika Hujová přebrala ocenění od radního města pro sport Jiřího Horáka a od generálního manažera Slovanu Michaela Agateljana | Foto: Deník/Daniel Brzák

"Po maturitě bych se chtěla dostat do nějakého zahraničního týmu a v něm se udržet. Zatím bych to viděla spíš na Švédsko nebo Finsko, později možná i něco v zámoří," líčila Deníku na začátku února krátce poté, co se svými spoluhráčkami přivezla stříbro z mistrovství světa kategorie U18, kde Češky zdolaly mimo jiné i Kanadu.

Vše nakonec nabralo rychlejší spád, než se čekalo. Brzy sedmnáctiletá odchovankyně ústeckého Slovanu zamíří už v létě do Rakouska, kde si zahraje druhou nejlepší ženskou soutěž v Evropě (hned po té vysněné švédské).

Pohádka Hujové: Z ústeckého Slovanu až ke stříbru z mistrovství světa

"Nejprve jsme dostali e-mailem pozvánku na try-out do Brna, kde bylo asi 60 holek. Z nich byly tři vybrány - jedna obránkyně, jedna útočnice a jedna gólmanka," vylíčila pro klubový web Slovanu svou cestu k prvnímu zahraničnímu angažmá hráčka, která zaplnila právě místo v defenzivě.

Od nového působiště očekává osobní i sportovní rozvoj, těší se ale i na další věci. "V Rakousku si taky trochu vyzkouším, jaké to je starat se sama o sebe a být bez rodiny, což asi nebude úplně jednoduché. A snad mě to posune i jazykově," zadoufala v rozhovoru pro slovanusti.cz.