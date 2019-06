Dohodu si pochvalují obě strany. Jágr má v týmu nováčka extraligy pět šest mladých hráčů, kteří budou na hraně sestavy. Právě oni by měli Ústí vypomáhat a zároveň i sobě. „Je lepší, aby hráli než aby seděli na střídačce nebo hráli za juniorku. Takže nám to hodně pomůže a věřím, že spokojené bude i Ústí, kde v minulosti řada našich hráčů hrála. Naposledy třeba Tonda Melka, kterého jsme stáhli před play off a hodně nám pomohl. Teď jsme ho podepsali a může tak být dobrým příkladem pro ostatní hráče,“ řekl Jágr.

Vladimír Evan připomněl, že na severu Čech v minulosti hodně úspěšně působili nejen hráči Kladna, ale i trenéři. „Byl to Jindřich Lidický, táta dnešního trenéra Kladna, dále Zdeněk Müller a obrovský kus práce udělal v nedávné době pro Ústí také Míra Mach,“ vyjmenoval úspěšné kouče Slovanu.

Jágr nevyloučil, že i on sám může v rámci spolupráce ústecký tým posílit. „Je to pravděpodobné, ta možnost tam určitě je. To se týká ale celého našeho týmu a naopak,“ potěšil Jágr odpovědí hlavně ústecké fanoušky, protože mít i na jeden zápas ve žlutomodrém dresu skutečnou legendu, se počítá.

Slavná osmašedesátka odmítá spojení s Ústím jako jakousi zámořskou obdobu farmy. „Nenazýval bych to farmou. Oba kluby mají svoje cíle, za těmi si půjdou. Je to opravdu spíš spolupráce, které můžeme využít my, Ústí i hráči samotní. Naši, pokud nebudou mít v Kladně tolik prostoru, si zahrají první ligu a sám jsem poznal, že je to kvalitní soutěž a není jednoduché se v ní prosadit. Nejtalentovanější ústečtí hokejisté – pokud se jim bude dařit – mohou dostat šanci v extralize.