„Nečekal jsem to, ale jinak je za to člověk pochopitelně strašně rád a bere to jako obrovskou zkušenost,“ přiznal Melka, kterého si na konci přestupního období vytáhlo zpět ze severu Čech Kladno, kde s hokejem začínal. „Výzva pro mě byla už když jsem šel hrát za Kladno, mít v lajně Plekance s Jágrem to ještě umocňuje,“ doplnil útočník, kterého obohacují i tréninky s legendami českého hokeje.

„Pokaždé, ať už v tréninku, či v zápase, mi radí, co mám zlepšit a na čem bych měl zapracovat,“ přiznal Melka, podle nějž příliš velký rozdíl mezi tréninky oproti Ústí není. „Jsou náročné, ale to byly i v Ústí. Důležité je, že máme dobrou atmosféru na ledě i v kabině.“

Melka srovnal i další parametry mezi celkem, který v současnosti bojuje o extraligu a severočeskou metropolí. ,,Kladno má výborné zázemí. Každý den je k dispozici fyzioterapeut. Dále tu máme kondičního trenéra, ale ten byl v Ústí také. Jinak je to s Ústím hodně podobné, žádné markantní rozdíly tu nejsou.“

A jak vzpomíná na žlutomodrou partu, kde válel další prvoligový Jarda, tedy Jaroslav Roubík? „Jen v dobrém. Na Slovan mám samé krásné vzpomínky. Po hokejové stránce mi tamní angažmá hodně pomohlo. Na hru s Jardou Roubíkem v jedné formaci vzpomínám hodně často.“

SPLNĚNÝ DĚTSKÝ SEN

Proti Jágrovi s Plekancem si zahrála i řada mladíků v dresu ústeckého Slovanu. Jedním z nejmladších byl ústecký talent Tomáš Čermák. „Nikdy by mě to nenapadlo. Byl to dětský sen, který se stal skutečností,“ neskrýval nadšení. „Věděli jsme, že proti nám mají nastoupit, ale když je pak člověk vidí vedle sebe, je to jedna z věcí, na kterou do smrti nezapomene,“ líčil sedmnáctiletý mladík. „V takovém věku je hra proti nim obrovský zážitek,“ dodal s tím, že ze začátku byl trochu nervózní. „Nakonec je ale člověk začne brát jako každého jiného hráče.“

HVĚZDY Z NHL TÁHNOU

Momentálně hokejové Kladno svádí boje o návrat mezi tuzemskou smetánku s Jihlavou, i přes svůj věk jsou obě hvězdy z NHL stále platnými hráči. „,Oba mohou v klidu hrát, hlavně Tomáš Plekanec je na tom fyzicky velice dobře, je to nejvytěžovanější hráč týmu. Jaromír Jágr je zase bezpochyby nejsilnější,'' vysvětlil Melka. „Také bych chtěl hrát co nejdéle, ale tak dlouho, jako Jaromír Jágr, to asi nevydržím,“ uzavřel s úsměvem.

Jakým lákadlem tuzemské ikony jednoho z nejoblíbenějších českých sportů jsou, ukázala i návštěvnost. Například v Havířově, kde činila průměrná návštěvnost zhruba 1 600 diváků, zavítalo na duel s Kladnem 4 231 diváků.

Podobný efekt měly duely s Ústím, už ten v letní přípravě výrazně zaplnil zdejší zimní stadion, také na Kladně přišla na domácí Jágrovo premiéru o patnáct stovek vyšší návštěva.

Zbývá tak jediná otázka: Postoupí letos družina kolem Jágra a Plekance, která má zatím solidně nakročeno do baráže, zpět do nejvyšší soutěže, nebo si je užijí fanoušci ve druhé nejvyšší soutěži i příští rok?

Zajímavost

Když se narodil Tomáš Čermák (6.10.2001), Jaromír Jágr už měl v kapse dva Stanley Cupy (1991 a 1992 s Pittsburghem) a olympijské zlato z Nagana (1998).

AUTOR: LADISLAVA KRÁLOVÁ