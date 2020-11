Cesta z hokejového Ústí nad Labem až do národního týmu je obtížná. Jan Ordoš se stal teprve druhým rodákem z Ústí, který v posledních deseti letech skóroval za Českou republiku.

Jan Ordoš. | Foto: Deník / Zbranek Petr

Čtyřiadvacetiletý útočník Jan Ordoš, jenž momentálně působí ve švédském Oskarshamnu, se do reprezentace dostal díky pandemii koronaviru. Onemocnění COVID-19 vyřadili řadu hráčů, kteří měli obléknout dres národního týmu na listopadové Euro Hockey Tour. Jan Ordoš nastoupil do všech třech utkání a v zápase proti proti Finsku vstřelil svou první branku v národním týmu. Na začátku druhé třetiny se dostal do úniku a překonal brankáře. „Jsem zvyklý si takhle najíždět. Myslím, že beci byli překvapení a nechali mi prostor. Takhle jsme to hráli v Liberci,“ poznamenal v rozhovoru pro hokej.cz