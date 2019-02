Ústí n. L. – I přes mizérii hokejistů Ústí nad Labem si jejich ikona Jaroslav Roubík připsala 500. bod v dresu Slovanu.

Jaroslav Roubík. | Foto: Deník/Karel Pech

Hokejová legenda Jaroslav Roubík prožívá nesnadnou sezónu z osobního i týmového hlediska. Radost mu tak udělal ústecký jubilejní 500. bod, který získal proti Slavii. Chuť do hokeje má a nevyloučil, že si kariéru o rok ještě prodlouží. „Pokud se sejdou okolnosti, rád bych ještě pokračoval.“

Jak se vám v poslední době hraje?

Jsou zápasy, ve kterých se mi hraje dobře a mám z hokeje radost. Například domácí zápas proti Slavii, který jsme vyhráli gólem v poslední minutě, byl parádní. V posledním utkání proti Přerovu jsem měl dvě zblokované střely a moc jsem toho na ledě nevymyslel, byl to jeden z těch horších mačů, který mě příliš nebavil.

Jaké pocity převládají?

Hodně to souvisí s výsledky. Když se vyhrává, tak mám z hokeje radost, pokud prohráváme, radost je pryč. Snažím se mít radost i z dobrých pasáží v zápase. V závěru s Přerovem jsme sehráli krásnou akci v přesilovce pět na tři a dali jsme gól do prázdné branky. To byla parádní záležitost. Díky těmto momentům mám výrazně větší chuť hrát hokej.

Navíc zápas proti Slavii se vám povedl, získal jste tři asistence…

To je sice fajn, ale zas tak na tom nezáleží. Důležité je, že nám výborně zachytal brankář a dokázali jsme vyhrát. Navíc jsme vstřelili pět branek a naši výhru vidělo i docela hodně fanoušků, kteří nás podporovali.

Asistence na vítěznou branku vám vynesla 500. kanadský bod v Ústí. Věděl jste to?

Nevěděl jsem to (úsměv). Za mou kariéru jsem nasbíral několik milníků, za které jsem rád a vážím si jich. Na druhou stranu své statistiky pravidelně nesleduji. Musím ale říct, že jsou pro mě tyto události výjimečné. Tisící bod v lize, tisící zápas i nyní pětistý bod ve Slovanu.

Ovládl jste ústecké (novodobé) statistiky. Máte nejvíce gólů a přihrávek. Jak to vnímáte?

Cením si toho. Není to o jedné či dvou povedených sezónách, ale o dlouhodobé práci a přínosu pro klub. Pokud se něco takového člověku povede, je to příjemný pocit.

Jeden klubový triumf vám ale chybí. Nejvíce odehraných zápasů v dlouhodobé části. Na prvního Jana Kloboučka ztrácíte 10 utkání. Chcete jej překonat?

(smích) Já ani nevím, že tato statistika existuje. Abych pravdu řekl, o tohle mi vůbec nejde. „Klobouk“ byl špičkový obránce, výborný kapitán. Přirozený vůdce, který uměl u hokeje přemýšlet.

Zpátky k vám, který bod byl pro vás ten nejdůležitější?

V Ústí hraji již dlouhou dobu a bodů mám opravdu mnoho. Některé z nich byly v danou chvíli důležité, díky nim jsme vyhráli zápas. Nechci jmenovat jen jeden. Letos jsem jich ale moc nepřidal.

V průběhu sezóny jste byl zraněný. Co vám přesně bylo?

Myslím, že při domácím zápase s Přerovem jsem dostal náraz do páteře. Měl jsem otřes míchy a brněly mě dolní končetiny.

Byl to moment, kdy jste začal přemýšlet nad koncem kariéry?

První dva měsíce byly velmi těžké a složité. Nic příjemného to nebylo. Když mi bylo nejhůř, tak mi hlavou proběhly myšlenky, že by mohl být konec aktivní kariéry. Postupně se můj zdravotní stav zlepšil a znovu jsem se vrátil na led a do zápasového tempa.

V jednom z rozhovorů jste zmínil, že vaše pokračování záleží na mnoha okolnostech. Které to přesně jsou?

Musím být zdravý a mít chuť do hokeje. Důležité také bude, zda mě bude vedení Slovanu ještě chtít. Jistou roli také bude hrát to, kteří hráči v Ústí podepíší smlouvu na sezónu 2019/2020.

Máte nějaké náznaky od vedení klubu?

Předběžně jsme se o tom bavili, ale zatím žádná vážná jednání neproběhla (skromně).

V posledních zápasech jste dostal nového spoluhráče do formace Jana Grima. Jak se vám s ním hraje?

Honza je mladý bruslivý hráč, ale chybí mu zkušenosti. Obecně u nás ve Slovanu máme šikovné mladé hráče, ale potřeboval bych k sobě také někoho zkušenějšího.

Jak se díváte na fakt, že se ve Slovanu v této sezóně protočilo dost hráčů?

To patří k hokeji, nejsme prvním ani posledním klubem, ve kterém se něco takového stalo. V první části sezóny se nám zranilo hodně hráčů, později o některé hráče projevily zájem jiné kluby. To, že hokejista mění angažmá v průběhu sezóny, se stává všude na světě.

I vy jste měl nějaké nabídky, že?

Nějaké byly, to je pravda. Já jsem nad odchodem z Ústí ale nepřemýšlel. Jednak jsem byl po zranění, navíc mi to letos nějak extra nešlo.

Proč se Slovanu nedaří?

Osobně vidím problém v produktivitě. Gólmani nám chytají výborně, ale nemáme příliš zkušenou obranu, takže na gól dva vyhrát neumíme. Musíme hrát aktivně před brankou soupeře, abychom nějaké góly dali. Právě proti té Slavii jsme vyhráli na pět vstřelených branek.

Otázka na závěr, co pro vás znamená hokej?

Díky hokeji mám úžasný život, našel jsem přátele a kamarády. Pokud dá naše formace gól a jdeme se společně radovat, tak je to super pocit, který člověka nikdy neomrzí (úsměv).



AUTOR: JAN PROŠEK