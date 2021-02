Základní část hokejové Chance ligy má před sebou poslední čtyři kola. Už 8. března vyvrcholí čtyřiatřicetikolové zápolení, pro dvanáct nejlepších celků bude sezóna pokračovat vyřazovacími boji.

Hokej ilustrační | Foto: Deník / Vilém Maruš

Místenek k zajištění prodloužení sezóny je letos více než kdy jindy. Čtyři nejlepší celky postoupí přímo do čtvrtfinále, hned osm dalších týmů, tedy i dvanáctý v pořadí, však postoupí do předkola. Zde se utkají klasickým systémem (5.-12., 6.-11., 7.-10., 8.-9.) na tři vítězné duely. Vítězové postoupí do čtvrtfinále. A kdy se bude hrát?