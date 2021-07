Jak probíhá Vaše aktuální příprava na novou sezónu?

Připravuji se již měsíc s Jakubem Jirglem, který zde trénuje ústecké hokejisty, spolupracujeme spolu již čtvrtým rokem. Připravuji se více méně jako každý jiný rok. Sice je to letos zase kratší, než normální klasická příprava, ale nějak se s tím popereme.

Je to pro Vás výhoda, že se můžete připravovat v rodném městě?

Určitě, nemusím nikam daleko jezdit, trenéři mi zde vyšli vstříc. Jsem rád, že si můžu zabruslit, abych nepřijel do Švédska úplně marný.

Jak vzpomínáte na působení ve Slovanu?

Odehrál jsem zde pár pěkných sezón. Vzpomínky určitě jsou, když se zde hrála baráž asi třikrát po sobě. Ty bohužel nevyšly, ale vzpomínky mám. Je to můj mateřský klub, vždy se rád do Ústí vracím.

Jak se těšíte na nové angažmá ve švédské Timře?

Těším se, je to zase něco nového, nová zkušenost. Sám jsem trochu zvědavý, co se tam ode mě bude čekat. O Švédsku toho moc nevím, co se hokeje týče. Určitě se ale těším.

Jaké má Timra ambice?

Je to tým, který letos postoupil do nejvyšší soutěže, dříve už tam ovšem patřil. Cílem je tedy určitě hrát střed tabulky a usilovat o playoff.

AUTOR: JAN KOUDELKA (HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM)