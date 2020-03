„Samozřejmě jsem šťastný, že se mi daří. Ale to je zásluha celého týmu,“ skromně řekl opět v životní formě chytající český reprezentační brankář, který má zkušenosti například i z KHL, kde úspěšně působil v Traktoru Čeljabinsk.

Pavel Francouz prodloužil angažmá u Colorado Avalanche o další dva roky. V pátek podepsal s klubem novou dvouletou smlouvu, která vyprší v létě 2022. Brankář Avalanche si v příštích dvou sezonách vydělá celkem 4 miliony dolarů, zatímco nyní mu roční smlouva zajistila 950 tisíc dolarů.

NADŠENÍ U LAVIN

„Jsme nadšení, že máme Pavla pod smlouvou na další dvě sezony,“ potvrdil pro agenturu ČTK generální manažer Colorada Joe Sakic. „Je důležitou součástí našeho týmu a chytal opravdu dobře, zejména ve chvílích, kdy jsme to nejvíc potřebovali. Je to tvrdě pracující profesionál, skvělý spoluhráč a zasloužil si svou příležitost hrát NHL.“

Colorado se veze na vítězné vlně. Zvítězilo pošesté za sebou a ve všech zápasech nastoupil Francouz, jenž během povedené série pustil jen osm gólů.



Devětadvacetiletého plzeňského rodáka Francouze, který si zachytal v letech 2010 – 2012 i za HC Slovan Ústečtí Lvi, si vybralo Colorado jakožto nedraftovaného hráče v květnu 2018. Před touto sezonou měl na kontě jen dvě utkání, do nichž zasáhl během minulého ročníku. V tom probíhajícím však výborně doplňuje Němce Philippa Grubauera. Týmová jednička je navíc nyní zraněná a vše tak leží právě na Francouzovi.



Pokud by nepodepsal nový kontrakt, stal by se 1. července nechráněným volným hráčem. A to klub riskovat nechtěl.

„V průběhu celé sezony cítíme, že pro nás může vychytat vítězství v jakémkoliv utkání. Je vynikající za všech okolností. Philipp Grubauer je teď zraněný, takže je to na Pavlovi. A my mu věříme,“ dodal kanadský kouč Jared Bednar.

Pavel Francouz

Narozen: 3 červen 1990 (29 let) v Plzni.

Výška: 183 cm.

Váha: 81 kg.

Klub: Colorado Avalanche (NHL).

Lapačka: Napravo.

Číslo dresu: 39.

Přezdívka: Francík.