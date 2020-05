„Přál bych si, aby realizační tým pracoval v souladu s představami vedení, poté se můžeme teprve někam posunout,“ má jasno Jan Čaloun.

Jaké jsou vaše dojmy po odsouhlasení přihlášky do první ligy?

JČ: Jsem velice rád, že se majoritní vlastník rozhodl pro variantu, kterou po celou dobu preferuji. První hokejová liga do krajského města určitě patří a věřím, že se nám společně podaří klub stabilizovat, jak po stránce sportovní, tak po stránce ekonomické, řekl Jan Čaloun.

Myslíte, že se vám to podaří?

JČ: Bude to samozřejmě hodně práce a nebude to hned. Musíme mít všichni hodně trpělivosti a po maličkostech posouvat věci kupředu. Nečekejte v současné době od Slovanu velká gesta, ale na druhou stranu jsme sportovci a musíme se o to poprat.

Slovan se v posledních letech pohyboval ve spodních patrech tabulky, nemáte z toho obavy?

JČ: Nemám, kdo někdy sportoval, dobře ví, že ne všichni mohou být na stupních vítězů. Ve sportu je potřeba uznání všem, kteří se snaží být co nejlepší. Tato snaha musí být však podložena tvrdou a poctivou prací ke které patří férovost a korektnost. Poté není porážka ostudou.

Někteří fanoušci klubu vyčítají velkou závislost na extraligových klubech.

JČ: V první řadě bych chtěl říci, že prakticky žádný prvoligový klub se bez spolupráce s extraligovými kluby neobejde. Vše se odvíjí od možností a rozpočtu jednotlivých klubů. Z těchto možností pak vyplývá stupeň závislosti na klubu. Kdo trošku rozumí hokejovému prostředí dobře ví, že právě první liga je ideální pro výchovu mladých perspektivních hráčů pro český hokej.

Už máte představu o realizačním týmu Slovanu?

JČ: Samozřejmě nějakou představu mám, ale momentálně řešíme, jaké budou naše možnosti. Přál bych si, aby realizační tým pracoval v souladu s představami vedení, poté se můžeme teprve někam posunout, uzavírá Jan Čaloun.

Pane Holíku a jaké jsou vaše dojmy?

JH: Jsem rád, že hlasování dopadlo ve prospěch první ligy. Ve druhé lize by každý očekával automaticky horní patra tabulky, ale na to potřebujete skoro stejný rozpočet a obávám se, že by někteří partneři včetně města neměli tak velký zájem 2. ligu podporovat.

Zachování první ligy berete tedy jako správné rozhodnutí?

JH: Podívejte, každá varianta má své příznivce a odpůrce. Pokud by vyhrála varianta 2.ligy, tak nám budou někteří vyčítat, že jsme to odevzdali bez boje a že je druhá liga pro Ústí ostudou… Na variantu 1.ligy jsou už připomínky: zase budete poslední, nemáte na to a podobně… Tudíž si nevyberete a jak říká Jan Čaloun, jsme sportovci a musíme bojovat až do konce.

Jak vidíte ekonomickou situaci klubu?

JH: Určitě nebude jednoduché sestavit ideální rozpočet, který by zajišťoval ekonomickou pohodu. Bude to hodně práce a vzhledem k současné situaci budou možná naše podmínky opravdu skromné. Chceme ale určitě z ekonomického hlediska navázat na předchozí strategii klubu a tou je bezdlužnost. O silnou ekonomickou stabilizaci se pokoušíme už několik let a byla by velká škoda kvůli odmítnutí „tajného“ sponzora předešlé roky tvrdé práce zahodit.

Počítáte s podporou vašeho předchůdce Jiřího Zdvořáčka?

JH: To je spíš otázka pro Jirku Zdvořáčka. Já osobně jsem mu na poslední valné hromadě nabízel, aby nadále ve své funkci pokračoval. Nicméně z jeho všech prohlášení v tisku to vidím optimisticky. Ve Slovanu udělal velký kus práce a pokud bude chtít, já se s ním rád na toto téma sejdu. Poté bude záležet jen na něm, jak se rozhodne.

Převzato ze stránek slovanusti.cz