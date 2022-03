Před sezónou to přitom vypadalo slibně, kolem zkušeného a oblíbeného trenéra Miroslava Macha se budoval zajímavý tým. V tu chvíli asi nikoho nenapadlo, že ač bude sestupový klíč opravdu nemilosrdný, zahučí právě tento Slovan do 2. ligy. Už mnohokrát bylo řečeno, že 70 bodů kolikrát stačí na účast v play-off. Že od vyřazovacích bojů byli Severočeši opravdu jen kousíček.

Proti Ústí se v závěru sezóny spikla řada faktorů, včetně mnoha zranění. Mě ovšem napadá jedno slovo – karma.Slovan možná dostihly roky nesmyslného rozhazování, byť o desetiletí později. Dlouhou dobu se klub dostával z dluhů, u některých sponzorů ztratil důvěru, a jak řekl Jan Čaloun, za 15 milionů se 1. liga dělat nedá.

Klub z metropole na Labi pak několik sezón po sobě sáhl ke spolupráci s extraligovými celky, které posílaly na sever rozehrát své mládí. Jenže co ústečtí odchovanci? Kde byla pomoc spolupracující Mladé Boleslavi, když bylo nejhůř? Neodvedli by daleko větší kus práce mladíci, jimž koluje od přípravky v žilách žlutomodrá krev, a kteří se mohli během nesestupových let v Chance lize vyhrát? To už nyní nezjistíme, po bitvě je každý generál, jenže kudy dál? Dokáže Slovan i po pádu do 2. ligy sehnat dostatek peněz, aby udržel alespoň kostru stávajícího kádru a pokusil se o návrat mezi profesionály?

Bojím se, že musí! Že to je jediná cesta, jelikož v mládeži není kde brát. Vždyť junioři se, stejně jako áčko, poroučeli z I. ligy, podobně je na tom i dorost. Ač mnoho posměváčků ústecký krach potěšil, mně trhá srdce. Ať už kvůli fanouškům, kteří svůj klub vytleskali a věřím, že ho neopustí ani ve 2. lize, či kvůli trenérovi Machovi. Je ironií osudu, že kouč, jenž dokázal před pár lety po restartu Slovanu s podceňovaným týmem velké věci, je nakonec namočený v takovém propadáku…