Mikael Agateljan.Zdroj: se svolením Mikaela Agateljana

Listopad 2023

Jak bylo zmíněno, až třináctá příčka po porážce v Děčíně nevěstila nic dobrého. 22. listopadu ale přišla jako blesk z čistého nebe zpráva, že Slovan mění majitele, jímž se stává Mikael Agateljan, starší bratr výborných ústeckých boxerů Viktora s Erikem. „První úkol je nesestoupit a zabojovat o play off. Kdyby se pak stal zázrak a my postoupili, bylo by to skvělé. Pokud to nevyjde, oznámíme zájem o koupi prvoligové licence,“ prohlásil tehdy pro web slovanusti.cz. „Vím, do čeho jdu. Že jsem převzal loď, která není ve skvělém stavu. Klub má závazky, ale není zadlužený. Mám partnery, kteří mi s tím přijdou pomoct, abychom vrátili ústecký hokej tam, kam patří,“ sliboval tehdy, ačkoliv připustil, že bude žádat i pomoc od města.