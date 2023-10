Skvěle! Šťastná sedmička, chtělo by se říct. V 7. kole 2. ligy zvítězili všichni krajští zástupci, tedy Most, Chomutov, Děčín i Ústí nad Labem.

Hokejisté Slovan Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

Právě ústecký Slovan utnul sérii čtyř porážek v řadě a pod trenérem Jiřím Mertou tak poprvé ochutnal radost z vítězství. K ní pomohla i nejčerstvější akvizice ve žlutomodrém dresu, 36letý útočník Jan Kloz, kterého Severočeši podepsali teprve v pátek.

Návrat domů

Do ústeckého Slovanu se vrátil šestatřicetiletý útočník Jan Kloz, který naposledy působil ve žlutomodrém dresu v sezóně 2016/2017. Ústecký rodák působil naposledy v Brestu v tamní 2. lize. V zahraničí strávil celou loňskou sezónou, před angažmá ve Francii odehrál osm duelů v Britské lize za skotské Five Flyers.

„Je to výborný a zkušený hráč, který toho má spoustu odehráno. Určitě nám pomůže na ledě, skvěle zapadl i do kabiny. I tam bude znát jeho přínos, má velké slovo a spoustu zkušeností,“ pochvaloval si příchod ústeckého odchovance Merta. „Věřím, že jeho příchod pomůže mužstvo nastartovat, s Jardou Roubíkem hned ukázali, že budou tvořit skvělou dvojici,“ objasnil Klozovo zařazení do první formace.

„Co se týče zápasu, hrálo se vyrovnané a urputné utkání plné soubojů, které nakonec rozhodly speciální formace. Dali jsme dva góly v přesilových hrách a díky tomu si odvážíme cenné tři body,“ dodal ústecký kouč. K přerušení série čtyř porážek přispěl jednou brankou i Kloz, o další se postarali zbylí členové prvního útoku, tedy Martin Dubský a Jaroslav Roubík.