Český hokej povede jako svazový šéf Alois Hadamczik, litvínovský patriot Jiří Šlégr ve volbě valného hromady Českého svazu ledního hokeje neuspěl, pohořeli i Hašek, Ščerban a Černý. Šlégr, člen prestižního Triple Gold Clubu a zároveň nejvážnější Hadamczikův protivník, ve své volební agitce proklamoval, že chce být tím, kdo bude spojovat, on sám ale zárukou svornosti rozhodně nebyl. Kdekdo přetřásal jeho působení v politické straně ČSSD, k dobru se mu nepřičítalo ani to, že patří mezi členy výkonného výboru svazu, kterému se dává aktuální stav v našem hokeji za vinu. Pokud by vyhrál on, bylo by to znamení, že hokej po žádných velkých změnách netouží. Podle mě ale ani Hadamczik není žádnou výhrou, jen menším zlem. Podivností okolo jeho osoby bylo v minulosti více než dost, označení „rozporuplný“ je pro bývalého kouče národního týmu trefné. Přejme si, aby jeho motivací vést svaz byla skutečně touha českému hokeji pomoct, nikoli vlastní zájmy. Právě pochybným klientelismem je ledový sport prolezlý až hamba, stačí se podívat například do Litoměřic, to bychom nemuseli chodit příliš daleko. I o projektu „Dukla“ bylo během volební soboty pořádně rušno a už nyní je jasné, že usednutím Hadamczika do královského křesla se brzy stane minulostí. Snaha o výchovu nadějných juniorů se totiž změnila ve frašku, které se napříč extraligou a první ligou smáli všichni, až na litoměřické vedení. A podobných anomálií je v hokejových kruzích hned několik. Vyčištění chléva potrvá několik let, avšak to, jak okolo něho krouží například podnikatel a majitel Pardubic Petr Děděk, je varovným signálem, že k němu nemusí vůbec dojít.